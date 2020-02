Kevin Nash explique pourquoi la séquence WrestleMania de l’Undertaker aurait pu se terminer plus tôt

Lors de son apparition sur le podcast After The Bell avec Corey Graves, on a demandé à Kevin Nash ce qui se serait passé si Nash était resté à la WWE et n’avait pas quitté la WCW en 1996.

C’est là que Nash a noté qu’il n’aurait pas laissé tomber le titre de la WWE à Bret Hart lors de Survivor Series 1995 à moins qu’on lui ait promis une victoire sur The Undertaker à WrestleMania l’année suivante, ce qui aurait empêché la séquence de Taker’s Mania de devenir ce qu’elle a fait.

«Eh bien, si j’étais resté, je n’aurais pas laissé tomber la ceinture à Bret pour donner à Shawn à moins que je ne sois assuré d’une victoire à Mania contre Taker.

“Je ne l’aurais pas fait. J’aurais eu trop de pertes d’affilée. J’aurais eu besoin d’une grosse victoire là-bas, donc il y a “The Streak”. Je dis ça comme ça. Mark n’était pas une marque. Pour moi de faire des affaires, cela aurait pu être une possibilité. Je ne dis pas que cela se serait produit. Je ne dis pas que Vince l’aurait réservé que j’aurais fini “, a déclaré Nash. “Je n’aurais certainement pas toussé sans quelque chose. Je partais, donc c’était bien. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu changer. »

H / T à Wrestling Inc