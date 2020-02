Kevin Owens remettra le produit de son t-shirt à des organismes de santé mentale

La superstar de la WWE, Kevin Owens, s’est rendue sur Twitter aujourd’hui, publiant une vidéo révélant qu’il fait don du produit de son t-shirt «Just Keep Fighting» à l’Association canadienne pour la santé mentale au Canada et à l’Alliance nationale pour la maladie mentale. Il a dit,

“Salut tout le monde, j’enregistre une petite vidéo aujourd’hui pour vous parler de cette chemise. C’est ma dernière chemise, elle est disponible sur WWEShop.com et elle sera disponible dans de nombreux événements en direct et RAW, Smackdown, PPV, peu importe pour le prochain instant. Il dit “Just Keep Fighting.” Quand j’ai commencé à utiliser cette phrase il y a quelques semaines sur Twitter, la rétroaction que j’ai reçue était que beaucoup de gens leur parlaient vraiment parce que la phrase “Just Keep Fighting” les aide à traverser leurs difficultés étaient, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un membre de la famille aux prises avec une maladie ou des problèmes de santé mentale ou quels que soient les obstacles auxquels ils étaient confrontés.

Puis, une fois la chemise libérée, j’ai tweeté à ce sujet. Les gens sont revenus vers moi et ont dit que nous allons acheter la chemise pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour les aider à traverser tout ce qu’ils traversent. Dans cet esprit et après avoir parlé avec ma femme, j’ai décidé que tous les bénéfices que je fais de cette chemise iront à deux organisations qui aident à la santé mentale, une au Canada et une aux États-Unis. Au Canada, nous faisons un don à l’Association canadienne pour la santé mentale au Canada et aux États-Unis, la National Alliance for Mental Illness. En raison des commentaires que vous m’avez donnés, je voulais vous redonner à tous. Que vous soyez aux prises avec une maladie ou une maladie mentale ou autre, je pense que tout le monde peut bénéficier de l’amélioration de la santé mentale. C’est ce qu’on allait faire. Lorsque vous achetez cette chemise, sachez simplement que l’argent que je gagne est reversé à ces organisations caritatives. »

Regarde s’il te plait. Merci! Https: //t.co/D7z4qQffWw#JustKeepFighting pic.twitter.com/Eve4EoMRpy

– Kevin (@FightOwensFight) 27 février 2020