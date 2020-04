Kevin Owens Vs. Seth Rollins – Qui gagnerait à Wrestlemania 36?

La WWE a ajouté un concours de simple pour WrestleMania 36 entre Kevin Owens et Seth Rollins. Ces deux hommes ont été impliqués dans une querelle qui s’est étendue au cours des derniers mois, sans parler de quelques promotions différentes au cours de leur carrière.

La dernière rivalité pourrait avoir été l’une de leurs meilleures descentes ensemble, qui produira un combat physique lors du plus grand événement de l’année.

Les deux superstars ont des bases de fans distinctes qui fourniraient une sauvegarde et aideraient les noms respectifs à gagner le combat WrestleMania 36. Ces deux sont les meilleurs noms de l’alignement de Monday Night Raw qui doivent remporter cette grande victoire en gardant l’avenir à l’esprit.

Kevin Owens essaie de devenir la prochaine star de babyface de l’émission phare de la WWE tandis que Seth Rollins est déterminé à faire du gadget du lundi soir un succès.

Comme révélé par Sky Bet, les cotes de pari pour Seth Rollins contre Kevin Owens pour WrestleMania 36 ont été publiées. Très souvent, ces cotes révèlent quel serait le résultat du match respectif.

À ce stade, il semble que les deux superstars aient des chances égales de gagner. Il semble que ce soit un tirage au sort entre les deux combattants, car Kevin Owens et Seth Rollins sont au prix de 5/6 pour gagner le match.

Le statut de ces deux superstars de marque Raw est assez bon à ce stade, ce qui empêche également les fans de prédire lequel d’entre eux pèse le plus dans ce match. Kevin Owens a récemment réalisé une superbe course avec ses promotions et matchs depuis qu’il a tourné un babyface.

Seth Rollins, d’autre part, a pris son jeu à un tout nouveau niveau depuis qu’il a tourné le talon. Avec AOP et Buddy Murphy le soutenant, personne ne l’a vraiment arrêté, à l’exception de The Prizefighter.

Ce n’est pas la première fois que Kevin Owens et Seth Rollins sont impliqués dans une querelle à la WWE. En 2016, ces deux hommes se sont engagés dans une autre querelle à long terme avec leurs rôles inversés.

À ce moment-là, Owens a agi comme un talon avec Chris Jericho était son meilleur ami. Cela semblait également être un fantastique coup pour le duo. Il sera intéressant de voir lequel d’Owens et Rollins sera le vainqueur après WrestleMania 36.