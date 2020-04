Kevin Sullivan discutera du documentaire de Chris Benoit sur le podcast de Jim Cornette

WWE.com

Kevin Sullivan apparaîtra sur le podcast de Jim Cornette Experience pour répondre aux questions soulevées dans le récent documentaire Dark Side of the Ring de VICE sur Chris Benoit.

Cornette l’a confirmé lors du dernier épisode du podcast, Sullivan devant expliquer pourquoi il a refusé de participer à l’émission VICE tout en plongeant dans sa relation avec Nancy Benoit, avec qui il était marié jusqu’à ce qu’elle le quitte pour Chris.

Dark Side of the Ring a allégué que la relation de Kevin et Nancy était devenue abusive vers la fin. Sullivan a réfuté ces allégations, mais n’était pas sur le spectacle lui-même.

Nancy Benoit a fait irruption dans l’entreprise aux côtés de Sullivan et a été amenée dans son ancienne écurie de satanistes kayfabe, en tournée aux États-Unis avant de trouver plus de maisons fixes à ECW et WCW. C’est dans ce dernier qu’elle a rencontré Chris, déclenchant une liaison extraconjugale alors qu’elle était encore mariée à Sullivan, leurs bavardages en direct deviennent une réalité dans la mesure où ils se déroulent sur les écrans de télévision du monde entier. En tant que tel, il est souvent dit que Sullivan “a réservé son propre divorce”.

Comme Sullivan était incroyablement proche de la situation, son point de vue devrait être intéressant. Le podcast sera publié le 10 avril.