Khabib Nurmagomedov offre à Floyd Mayweather un combat hybride boxe / MMA

UFC / WME / Sky Sports

L’actuel champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a ravivé son intérêt pour affronter la légende de la boxe Floyd Mayweather. Pourtant, il a dit à TMZ que si cela se produisait, ce ne serait pas dans un match de boxe traditionnel.

Après avoir affirmé une fois qu’il serait intéressé par la lutte contre “ Money ” Mayweather dans son arène favorite, Khabib apparaît maintenant comme s’il avait changé d’avis et préférerait plutôt un combat de style hybride entre les deux superstars des sports de combat.

Dans une interview avec TMZ, Khabib a déclaré à Floyd:

“Si vous voulez vous battre, venez à l’UFC. C’est un vrai combat. Je ne suis pas boxeur, je ne suis pas seulement catcheur, je suis combattant MMA. Si cela vous intéresse, peut-être que nous pouvons faire quelque chose comme – mon père en parle avant – comme peut-être onze rounds box, un round MMA. Comme onze rounds trois minutes box. Et le dernier round: cinq minutes MMA. S’il fait ce marché, je peux me battre. Je ne pense pas qu’il puisse me mettre KO en onze rounds . Et que va-t-il faire au dernier tour? Cinq minutes avec moi, je vais le faire tomber, je vais maudire ce gars. Qu’est-ce qu’il va faire? “

La question de savoir si Mayweather accepterait ce type de concours spécifique est à débattre, mais qui ne voudrait pas voir Khabib mettre la main sur l’icône de la boxe invaincue? Certes, il a trouvé un moyen de survivre à 11 rounds avec l’une des plus belles sciences de l’histoire.

À ce stade, cela ressemble à une plaisanterie plus inoffensive entre ‘The Eagle’ et ‘Money’ Mayweather. Même si ce combat a finalement été sanctionné, en raison de l’ensemble de règles unique, vous ne pouvez pas imaginer que le combat compterait pour les records globaux des deux hommes.

Seriez-vous intéressé à voir le suzerain UFC Lightweight affronter un combattant assis 1-0 dans ses combats avec des concurrents MMA? Et si oui, seriez-vous heureux que le combat se déroule selon cet ensemble de règles?