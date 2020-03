Kiera Hogan parle du passage d’Impact Wrestling à Axs TV – Détails à l’intérieur

Kiera Hogan a ouvert la voie dans la division Knockouts de l’Impact Wrestling au cours des dernières années. Elle est certainement l’un des moments forts de la division, car elle met tout son cœur et son âme dans chaque match.

Hogan a récemment eu une interview avec WrestlingINC Daily, alors qu’ils discutaient de l’Impact Wrestling sur son passage à AXS TV.

“Nous l’avons mérité à juste titre. Je pense que cela se fait depuis longtemps, en particulier pour le talent incroyable de notre liste et bien sûr, la flamme la plus chaude a besoin d’un endroit permanent pour être vue car j’ai tant de choses à offrir », a déclaré Hogan.

Keira travaille également pour Women of Wrestling (WOW). Comment équilibre-t-elle son travail pour deux promotions en même temps?

«C’est parfois écrasant, mais c’est incroyable de travailler sur le même réseau avec WOW et Impact sur un même site et sur deux spectacles en une semaine», a déclaré Hogan. “C’est cool et je peux jouer deux personnages différents, donc vous avez deux côtés différents du feu – vous obtenez la flamme la plus chaude et vous mettez le feu à la fille.”

Et le moral des vestiaires?

«J’ai l’impression que nous travaillons ensemble comme une unité très cohérente et que la magie opère chaque semaine. Cela s’améliore de mieux en mieux avec le temps et le début de la nouvelle année, c’est tout ce que nous pouvons attendre – des choses nouvelles, meilleures et passionnantes », a déclaré Hogan.