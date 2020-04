Knee Jerk Reaction: WrestleMania 26 (Nuit 2)

WWE WrestleMania 36 est dans les livres d’histoire, et Greg DeMarco a Knee Jerk Reactions pour Night 2, compilé en temps réel!

C’est WrestleMania, BAY BAY! Je regarde (pas) en direct sur le réseau WWE. Ces pensées sont sous forme de puces et ont été compilées en direct pendant que je les regardais. Je suis sur la côte ouest et je regarde habituellement un retard, et j’ai réussi à le faire ce soir avec un minimum de spoilers.

Coup d’envoi: Natalya contre Liv Morgan

Malgré mon amour pour Liv Morgan, je ne pouvais pas vraiment participer à ce match. Ce n’est pas ce que beaucoup qualifieraient de match «digne de WrestleMania», du moins pas en 2020. WrestleMania 6? Oui, cela est totalement ajouté à la carte dans un segment de centre de contrôle aléatoire.Cependant, il n’y a pas de royauté de bataille cette année, pour des raisons évidentes. C’est si bon pour Liv Morgan de monter sur la carte WrestleMania dans un match en simple, encore mieux pour Liv Morgan? Une victoire de WrestleMania!

WrestleMania 36, ​​nuit 2

Même package d’ouverture et de promo, que j’obtiens. Ces choses sont faites à l’avance.Gronk en tant qu’hôte a été meh, en toute honnêteté.

Consultez également la revue WrestleMania 36, ​​Night 2 de Richard!

Championnat féminin NXT – Gagnante du Royal Rumble Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Charlotte vs Rhea aurait été une grande ouverture pour cet événement en général. Des femmes ont ouvert chaque soir de WrestleMania 36.Charlotte tournant le dos à l’entrée de Rhea est l’une de ces «petites choses» qui sont souvent négligées.Rhea Ripley va ce soir avec un équipement très différent, tant dans la conception que dans les couleurs. Je m’en remettrai à Miranda Morales à ce sujet.Les introductions pour le match de grand combat ne fonctionnent vraiment pas aussi bien sans foule.Ok, voyons si LOLCHARLOTTEWINS est vrai ce soir.Les deux femmes offrent vraiment une expérience d’arène vide, ce qui est apprécié .Charlotte a maîtrisé le Flair Chop. Ce match a l’équilibre parfait entre la narration et l’action sur le ring. Si vous ne reconnaissez pas Charlotte Flair en tant que général de bague, vous ne savez pas ce que vous regardez. Et Rhea Ripley va suivre ses traces. Vous savez, tout le monde dit que Edge contre Randy Orton a la meilleure construction – et il se pourrait – mais Charlotte Flair contre Rhea Ripley lui a donné une course pour son argent. Et maintenant, il livre sur le ring.C’est le meilleur exemple d’un combat de poids lourd qui frappe fort que j’ai vu des femmes à la WWE jusqu’à présent.J’aime ce trèfle debout. (Un trèfle standard est également fait à partir d’une position debout, btw.) LOLCHARLOTTEWINSCharlotte gagner était le bon choix, honnêtement. Du point de vue de l’histoire, elle se sentait irrespectueuse par la manière dont Rhea a obtenu ce match. Charlotte n’allait pas se permettre d’être le tremplin de quiconque. Excellent travail, enfer d’un match.

Aleister Black contre Bobby Lashley

Un enfer d’une entrée pour Aleister Black. Il a le futur eventer principal de WrestleMania écrit sur lui. Tout comme Liv Morgan contre Natalya, ce match crie “Annonce du centre de contrôle de WrestleMania.” Long Tights Lashley (marque déposée) est le meilleur look pour Lashley. Pour un match sans construction, un stade plein de gens mangerait ça en ce moment.Honnêtement, je suis allé dans ce match tout autour d’Aleister Black, mais Bobby Lashley m’a impressionné au début de la nuit.Voici un match que nous devons voir: Aleister Black vs Shinsuke Nakamura. Et c’est ainsi que nous séparons Lashley et Lana. Pourquoi l’empêcher de frapper le Dominator? Une fois que Lana a appelé, vous avez vu l’arrivée arriver, mais jusqu’à cette dernière place, ce fut un match fantastique.

Dolph Ziggler contre Otis

J’espère vraiment que nous aurons une bonne récompense pour celui qui est derrière le GTV2020.Dolph Ziggler est maintenant accompagné de Sonya Deville. Otis sort sans Marty Jannetty – euh… je veux dire Tucker. Espérons que ce soit court. C’était un enfer de dropkick de Dolph Ziggler juste là, peut-être le meilleur dropkick de l’histoire de WrestleMania. (Je ne reviens pas vérifier.) J’adore les troncs inspirés d’Otis Stan Lane Midnight Express. Vous vous souvenez quand je voulais que ce soit court? Il y a une raison à ce souhait… J’ai le scénario, mais pourquoi Sonya Deville est-elle là avec Dolph? Un peu choquée, Otis a remporté la victoire et a eu la fille si vite. Mais c’est de la lutte, ça ne durera pas. Imaginez si le baiser s’est produit devant 70 000 fans?

Last Man Standing – Edge contre Randy Orton

J’ai adoré l’ouverture avec Randy Orton frappant le RKO pendant qu’Edge l’attendait, suivi de la révélation qu’il se faisait passer pour un caméraman.Intéressant qu’Edge se déplaçant hors du ring ait arrêté le compte de 10, mais pouvait ensuite être compté sur le Je pensais que ce match aurait été formidable dans un «emplacement hors site», mais le Performance Center leur a offert de nombreuses options. Et les vues à travers les fenêtres ont vraiment ajouté à l’atmosphère. “Je vais toujours t’aimer Edge, je vais toujours t’aimer.” Orton complotant son prochain mouvement car la référence comptée Edge était parfaite, tout comme le suivi d’Edge suspendre dropkick à travers l’équipement.Cette suspension Thesz Press était toutes sortes de génial.Les commentaires sur ce match ont été minimes, et cela fonctionne pour moi.En clin d’œil au traitement de Triple H par Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, ils n’ont pas causé Il semble que Bray Wyatt ait installé l’éclairage dans la zone de production.En regardant ce match, après avoir regardé le match de Boneyard hier soir, j’ai soudainement envie de revoir Randy Orton contre The Undertaker à WrestleMania 37. Je l’ai raté, je ne pense pas que l’arbitre ait encore compté Randy.Un point étrange de COVID-19: Lorsque les talents se battent dans les coulisses ou dans toutes les zones de production, les gens sont partout – cette fois, c’est complètement désert.Edge vient de laisser tomber un coude Randy Orton, sur un stee l table de la salle de conférence, tombant du grillage au plafond.Pensez à ce que je viens d’écrire juste là.Premier moment de montage étrange du match, après qu’Edge a sorti le caméraman.Tout le monde espérant qu’Orton pousserait Edge (sur le chariot de stockage) dans une plate-forme, et le chariot de stockage explose pour révéler des chiffres LJN? Juste moi? Oh, c’est là que j’ai laissé mes marches en acier en aluminium! RUPTURE D’EAU! Lorsque vous montez d’une camionnette à une semi-remorque, vous commence à penser que la fin est entendue, hein? Ce n’est pas tout à fait la restauration à laquelle ils sont habitués. De plus, qui a mis cette énorme échelle là-bas? Des choses que vous ne vous attendez pas à dire: “Et puis je me suis fait frapper dans le dos avec une chaise alors que j’étais allongé sur une semi-remorque.” La TV-14 signifie que nous continuons de biper le mot F ! NdEt maintenant, Edge pleure. Vous vous êtes fait ça, mec. Vous avez demandé ce match. La victoire sur Edge était le bon choix, et j’adore qu’il vérifie Randy après. Vend le fait qu’il ne voulait pas faire ce qu’il devait faire.

Championnat WWE 24/7 – Rob Gronkowski contre Mojo Rawley (et tout le monde)

Avions-nous vraiment besoin d’avoir une mini bataille royale sur le sol, maintenant? Si Gronk va sauter du perchoir, essayons au moins de filmer la caméra. Cette chose est pré-enregistrée. Une meilleure option? Ne le fais pas.

Raw Tag Team Championshp – Austin Theory & Angel Garza (w / Zelina Vega) contre The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford (c))

En aucun cas, Theory et Garza ne devraient gagner ce match (même si Austin Theory est un compétiteur principal garanti de WrestleMania … dans environ 7 ans) .Montez Ford est un trésor national et devrait être à la WWE jusqu’au jour de sa mort. Avec un peu de chance, qu’est-ce que Zelina Vega porte vraiment? Triple H pense que c’est trop. Focus des commentaires d’amour sur Zelina Vega en tant que chef d’entreprise. Cela valorise vraiment sa valeur et donne de la crédibilité à une équipe qui a une semaine d’expérience ensemble.Je sais que c’est à cause de l’angle de la caméra, mais Zelina Vega devrait vraiment être dans le coin de son équipe.Bon match qui n’a pas été blessé par pas avoir une foule, mais s’il y avait eu une foule, ils les auraient vraiment conquis. Bien joué, Bianca Belair obtient une place! Bonne merde juste là.

Titus O’Neill est le nouvel hôte?

En dépit d’être bloqué sur Twitter, je m’aime un peu Titus. J’espère qu’il fera plus que ce petit commentaire.

Match d’élimination à 5 pour le championnat féminin de Smackdown – Sasha Banks contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi contre Bayley (c)

Je suis content que nous ayons encore un semblant d’entrée pour Naomi.Seth Rollins peut apprendre une chose ou deux de Karen – nouveau personnage, nouvelle musique.Je suis heureux que Sasha et Bayley travaillent ensemble, et j’espère qu’ils ne le font pas utilisez ce match pour les briser. C’est trop tôt. Équipe BAD UNITY! Pendant une seconde, en tout cas.Les stars de ce match sont Naomi et Sasha Banks, du moins pour moi.J’aime que Lacey élimine Sasha après que Sasha la sauve – continue l’histoire sans la faire exploser.J’aime aussi la façon dont vous pouvez entendre Michael Cole crier , dans la rediffusion. J’aime aussi que Sasha aide Bayley à gagner – le bon appel.

Match Firehouse Funhouse – John Cena contre Bray Wyatt / The Fiend

Je ne m’attendais pas à voir l’entrée de John Cena avoir lieu au Performance Center.Vince McMahon Puppet est facilement la star de ce WrestleMania.Le Smackdown Fist?!?! Le Main Event du Saturday Night? C’est déjà la meilleure chose qui soit. Vous ne pouvez pas faire cela dans un autre environnement, et je suis tellement content que cela se soit passé ici. BEAUCOUP. INSIDER. TERMES D’accord, Eric Bischoff? J’adore la connexion avec Hogan. SUCH GOOD SHIT! Je viens de réaliser qu’il n’y a pas d’arbitre. Il n’y a pas non plus de mots. Je regardais juste, avec admiration et stupéfaction. Je devrais peut-être faire un article séparé sur ce match. C’était un éclat absolu.

Money In The Bank arrive sur le réseau WWE le 10 mai

Championnat de la WWE – Vainqueur du Royal Rumble Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Fans ou pas de fans, Brock Lesnar donne IMMÉDIATEMENT à n’importe quel match une sensation de combat. Pas de présentation de Paul Heyman? Mike Rome: presque chaque match de Brock Lesnar commence avec son adversaire qui frappe son finisseur tôt, et ça ne vieillit pas.Trew a tiré du F5 à 1, c’est beau.C’était un combat, court et doux comme ça devait être. Drew McIntyre est conçu pour être un enfer de champion de la WWE.

WrestleMania 36 Night 2 Pensées générales

Encore un bon show, où les matchs importants ont retenu mon attention, ce n’était pas parfait, mais j’ai vraiment apprécié. Autant de faits saillants et de terrain préparé pour l’avenir (chaque fois que ce sera le cas). Ce sera son propre article, mais je peux honnêtement dire que si la lutte doit cesser temporairement, je serai d’accord.Quelles sont vos réactions de réflexe de genou? Répondez dans les commentaires ou contactez-moi sur les réseaux sociaux @ChairshotGreg!

Greg DeMarco est un fan de lutte depuis toujours qui fournit des analyses et des perspectives en ligne depuis 2010. Il a également travaillé pour diverses promotions de lutte, notamment la NWA et Ring Of Honor, et fait actuellement la promotion de la lutte IZW en Arizona.

Liens:

* Twitter – https://twitter.com/ChairshotGreg

* Facebook – https://facebook.com/ChairshotGreg

* Instagram – https://instagram.com/ChairshotGreg

* Newsletter gratuite par e-mail – https://gregdemarco.substack.com