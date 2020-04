Knee Jerk Reaction: WrestleMania 36 (Nuit 1)

C’est WrestleMania, BAY BAY! Je regarde (pas) en direct sur le réseau WWE. Ces pensées sont sous forme de puces et ont été compilées en direct pendant que je les regardais. Je suis sur la côte ouest et je regarde habituellement un retard, et j’ai réussi à le faire ce soir avec un minimum de spoilers.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez les résultats et le rapport WrestleMania 36 Night 1 de Steven Mitchell! Cela va très bien avec mon avis.

WrestleMania 36 Coup d’envoi

C’est déjà bizarre: Corey Graves est un hôte, pas un analyste, et ils sont dans un studio et pas devant des fans. Je suis heureux de voir que The New Day est toujours impliqué dans le match d’échelle.Personne ne semble plus approprié sur la carte de match sur le thème des pirates WrestleMania que le Lundi soir Messie lui-même, Seth Rollins.Triple H a dit qu’il y aurait un façon unique de retirer Roman Reigns du match du Championnat Universel… cette idée (quelle qu’elle soit) semble avoir été abandonnée.

Match de coup d’envoi: Drew Gulak contre Cesaro

Bon pour Drew Gulak, bon ami de Chairshot Radio (anciennement The Greg DeMarco Show quand il était sur). H & Stephanie McMahon de WrestleMania 34.Cesaro, vous vous en souviendrez, serait malade. Wrestling Newz! Cesaro victorieux avec la rotation d’avion, je dois l’adorer. Ce fut un bon match, visiblement blessé par le manque de foule.