Kofi Kingston a presque eu son “moment Shockmaster” à la WWE

Kofi Kingston a déclaré à Fightful qu’il était presque devenu la version WWE de The Shockmaster en 2009.

Le membre de New Day se disputait avec Randy Orton à l’époque, et il a été écrit pour défigurer le nouveau NASCAR du chef de l’époque (offert à lui par Ted DiBiase et Cody Rhodes). Lorsque Kofi a versé de la peinture sur toute la capuche, il s’est déplacé pour se placer dessus et a fait une courte promo sur grand écran.

Pour citer quasi Davey Boy Smith lors de l’entrée fatidique de Shockmaster à la WCW, il «a failli tomber sur son cul».

Kingston a perdu pied quand il essayait de traverser prudemment la peinture, et il a presque fait une erreur hilarante à la télévision en direct; si Kofi était tombé, il aurait été impossible pour les fans, Orton et probablement Kingston lui-même de ne pas rire de l’absurdité de tout cela.

Heureusement, il a réussi à retrouver son équilibre juste à temps et à s’empêcher de devenir une sorte d’hommage accidentel aux misérables débuts de Fred Ottman. S’il avait sauté, Kofi aurait pu être renommé “ Oncle Kof ” et se frayer un chemin à travers la programmation de la WWE.

Envoyez vos remerciements aux dieux de la lutte pour vous être assuré que cela ne s’est pas produit.