Kofi Kingston commente WrestleMania, la WWE travaillant avec Netflix et bien plus

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Kofi Kingston a commenté le travail de la WWE avec Netflix, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En faisant partie d’un film Netflix: «Travailler avec Netflix est énorme. C’est un autre phénomène mondial. Tout le monde sait ce qu’est Netflix, tout le monde a Netflix, c’est si bien connu, donc être dans un film Netflix est incroyable. En fait, je n’ai manqué aucun moment quand j’ai tourné avec eux. J’ai tiré mes jours de repos, puis je recommençais à lutter le week-end, donc ce n’était pas comme si je manquais de rien. Avec la WWE, vous devez pouvoir porter beaucoup de chapeaux différents. Nous faisons beaucoup de choses différentes. Nous ne sommes pas seulement des lutteurs. Nous sommes des acteurs, nous sommes des athlètes, nous luttons, nous sommes des serviteurs de la communauté, nous sommes des orateurs publics. Nous faisons tellement de choses différentes, et quand vous avez l’occasion de faire quelque chose de spécial, vous l’embrassez et vous essayez de le faire sortir du parc. On m’a dit que Netflix voulait travailler avec moi spécifiquement dans ce film, et j’étais tout à fait d’accord. C’est quelque chose que je voulais essayer depuis un certain temps, surtout lorsque vous commencez à penser à l’après-WWE et à la vie en dehors du ring et où vous pouvez mener votre carrière après la lutte. “

En participant au Main Event: “Pour la petite période de temps que vous êtes impliqué avec la WWE, il est très important de maximiser chaque opportunité qui vous est offerte. J’ai tellement de chance que j’ai eu l’occasion d’être dans ce film, c’était génial à bien des niveaux. Et en co-vedette avec Tichina Arnold – que je dis même que ça me souffle encore. Je la regardais tout le temps sur Martin, et maintenant je suis l’objet de son obsession dans le film. C’est juste un monde étrange, étonnant et sauvage dans lequel nous vivons. Vous ne savez jamais dans quelle direction la vie va vous mener, et j’essaie juste de maximiser chaque opportunité quand on me donne l’opportunité de le faire. “

Sur WrestleMania: «En ce qui concerne WrestleMania, l’année dernière par rapport à cette année, il serait difficile de battre WrestleMania l’année dernière. Ce fut le point culminant de ma carrière, mon rêve d’enfant se réalisant littéralement sous les yeux de 85 000 personnes. Je ne sais pas si quelque chose va jamais se rapprocher de ça. Tant que je suis dans le mix, c’est tout ce qui compte. Moi et E, nous sommes dans le mélange de titres par équipe de tag – et nous essayons également de battre des records dans ce domaine également. Vous essayez juste de faire tout ce que vous pouvez, car en fin de compte, cette carrière ne dure pas éternellement. À un moment donné, nous devons tous prendre notre retraite, que notre corps cède ou que votre vie vous mène dans une autre direction. »