Kofi Kingston se souvient d’avoir combattu Vince McMahon dans un avion

Dans une interview avec Fightful, Kofi Kingston s’est souvenu d’avoir combattu Vince McMahon dans un avion après avoir demandé conseil à Chris Jericho pour s’assurer que Kofi avait le respect du patron.

Voici ce qu’il avait à dire:

«C’est l’un de mes souvenirs les plus vifs dans le sport parce que c’est le monde sauvage de la lutte. Tu sais ce que je veux dire?. Nous étions en route pour une conférence de presse. Alors que nous descendions, Vince a commencé à m’essayer un peu. Il dit: «Tu veux combattre un vieil homme?» Je me dis: «Whoa, que se passe-t-il? Qu’est-ce qui se passe? “Je me suis fait virer de l’avion parce que je ne voulais pas le combattre. “Uhhhh, d’accord.” Jéricho est descendu et il a dit que je devais y retourner, parce que dans ce monde étrange de lutte, c’est comme ça qu’il fallait obtenir le respect. Je me dis: “Uhhh, d’accord, je suppose que je vais aller là-haut et essayer de combattre mon patron.” Nous montons là-bas et nous commençons à faire des allers-retours. Tout d’un coup, je me suis retrouvé en double patte dans l’avion. Je me dis: “Oh mon Dieu, nous nous battons vraiment.” C’est fou. “

«Nous étions encore un peu au début de notre relation, donc je ne sais pas s’il y a eu un changement ou quoi que ce soit. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir une très bonne relation avec Vince au fil des ans. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir autant d’expérience dans ma carrière. De toute évidence, c’est Vince qui prend ces décisions au bout du compte. J’ai été très fier de pouvoir livrer au fil des ans et de maximiser les opportunités qui m’ont été offertes. Je suis toujours reconnaissant à Vince de me donner ces opportunités pour la dernière décennie et plus. Je continue d’essayer de les faire sortir du parc à chaque fois. »