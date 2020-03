Konnor: J’ai perdu la foi dans cette profession. NXT était un enfer légitime. Vous allez à AEW ou ROH?

Le podcast de Wrestling Inc. a récemment rencontré Konnor de The Ascension pour discuter de leur course NXT et WWE, être libéré de la société, les jours sombres au début de sa carrière NXT et être mentalement fermé tout au long.

Sur un possible début AEW: “J’apprécie simplement ce que je fais en ce moment … mais quelque chose d’important se prépare à l’avenir.” Konnor continua. «Pour moi, personnellement, j’ai dit à Vik où était ma tête, je ne veux en quelque sorte répondre à personne. Je réponds aux gens depuis 10 ans, et c’est plutôt sympa de faire son propre truc. Nous ne l’avons pas mentionné. Si nous faisons quelque chose, nous voulons que ce soit une surprise. Nous reviendrons à la télévision. Je ne vais pas dire avec qui, mais ça va être super. Ça va être génial. Nous reprenons nos anciennes habitudes. Nous devenons nous. Ça va être génial sans aucun doute. “

Réflexions sur la participation au développement de NXT pendant des années: «Le pire de ma carrière. Ces jours étaient un enfer. Oh, c’était l’enfer. Enfer légitime. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont fait cette version NXT, ils peuvent vous dire que c’était l’enfer parce que vous ne saviez jamais ce que vous faisiez. C’était toujours une côte »,

«La seule raison pour laquelle ils l’ont fait, je le jure devant Dieu, c’est juste pour que les garçons puissent se faire éclater. Je te le jure. J’ai l’impression qu’ils s’ennuyaient juste et ils ont dit: “Hé, faisons juste du NXT et fais-les juste faire des compétitions stupides où ils mangent des hot-dogs et boivent du soda.” Comme attendre une seconde, je m’entraîne depuis combien de temps? Pourquoi je me suis déjà entraîné pour des trucs comme ça Qu’est-ce que c’est que ça?”

Perdre la foi sur la liste principale: «La mentalité la plus importante était que j’avais fermé pendant environ trois ans. Littéralement, je venais de fermer. Mentalement, j’ai fermé presque comme si j’avais perdu confiance en cette profession. C’était une chose que j’avais perdu parce que tout ce que j’ai vu avec la lutte, et je ne peux pas parler pour Vik à ce sujet, mais pour moi personnellement, je n’ai vu que des chiffres. J’ai toujours été sur le chèque de paie, ce qui est une attitude horrible à adopter, car si vous aimez quelque chose, vous en tirerez de l’argent. “