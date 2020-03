Konnor parle à Vince McMahon et à son rat Gimmick de NXT

La moitié de “The Ascension”, Konnor, était un invité du WrestlingINC Daily Podcast. Konnor avait été libéré de la WWE il y a plusieurs mois. Il avait beaucoup à dire au cours de cette interview, notamment il a parlé de Vince McMahon et de la façon dont son tristement célèbre “rat gimmick” s’est concrétisé dans NXT.

«Honnêtement, Justin, j’essaye de ne pas trop y penser. Je pense que de temps en temps les gens me frappent comme oh le bon personnage. Je me dis «oh mon dieu. Oh mon dieu. “Et c’était l’idée de Vince juste pour que vous le sachiez. Assurez-vous que tout le monde le sait. Je ne voulais pas faire ça. C’était l’idée de Vince. Il est venu avec ce personnage en 2007. C’est une histoire vraie », a déclaré Konnor. «Je devais aller m’asseoir dans son bureau un jour, et Fit [Finlay] avait tout ça, “il ressemble à un rat.” Je suis comme allez sur l’homme. C’est un homme embarrassant.

“Allons. Alors Johnny Ace m’a emmené là-dedans. Vince est un peu assis sur sa chaise. Je me fiche de qui tu es. Pour la plupart, vous allez être nerveux lorsque vous le rencontrerez pour la première fois, et ce fut ma première rencontre avec lui. Et Vince était juste assis sur sa chaise. Il est comme me poser ces questions comme, “quel genre de musique écoutez-vous?” J’étais comme, “j’aime le rock n roll.” Il va, “ugh.” Puis il baisse les yeux, et je suis comme oh non . Oh, j’ai vraiment foiré cette question. Oh mec. Ensuite, il dit: “Quel genre de films aimez-vous?” Je dis: “J’aime les comédies”. Il dit “ugh”. Puis il baisse les yeux. Mec ça ressemble à de la déception, et je suis comme l’homme je bombarde vraiment cette chose en ce moment.

Ensuite, Johnny Ace est juste gentil et silencieux, assis à droite de moi, et il dit: «Vince, Fit dit qu’il ressemble à un rat.» Puis, une fois que Vince a entendu cela, il monte très lentement et me regarde les yeux sur écoute. Il a l’air de me regarder et j’ai l’impression que c’est si inconfortable. Comme si j’étais mal à l’aise avec ça. Comme si j’aurais préféré m’asseoir autour d’un de mes ex plutôt que de me regarder comme il me regardait. J’étais comme oh mon dieu c’est ça. J’ai fini. J’ai fini, et il dit: “pouvez-vous parler par le nez?” Et je dis “quoi?” [He goes], “Nasillard”. Je suis comme l’homme de quoi parle-t-il? Il est comme, “pouvez-vous parler comme ça?” J’étais comme oh mon dieu. Que se passe-t-il ici? Donc, lieu et voici, c’est ainsi que le personnage du rat est né. C’était quelque chose que Vince envisageait. Que ce soit une côte, je ne sais pas. L’enfer d’une côte. “