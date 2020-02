Kris Statlander se retire d’un événement de lutte au bar en raison d’une maladie, Adam Brooks a perdu sa carte en raison de problèmes de visa de travail

Bar Wrestling a annoncé des changements à la carte de demain en raison de circonstances imprévues. Premièrement, Kris Statlander ne pourra pas affronter Joey Ryan. Statlander a été contraint de se retirer de l’événement en raison d’un cas de grippe.

De plus, Adam Brooks ne pourra plus se rendre à l’événement en raison de problèmes de visa de travail. Bar Wrestling 54: Mach 1 va toujours de l’avant et se tiendra demain (27 février) à The Glass House à Pomona, en Californie. Vous pouvez consulter la déclaration de Bar Wrestling ci-dessous.

– Bar Wrestling (@BarWrestling) 26 février 2020

Plus! (suite du tweet précédent)

• Taya Valkyrie contre Kimber Lee

• Joey Ryan contre Kris Statlander

• WATTS contre Adrian Quest contre Miranda Alize contre Adam Brooks

• Jon Ian Tag Team sur invitation

27 février @ theglasshouse

Prévente à 25 $: https://t.co/LQHASkvbml

Porte de 40 $

Tous âges pic.twitter.com/JNWojsFGSr

– Bar Wrestling (@BarWrestling) 19 février 2020