Kurt Angle continue d’offrir des éloges à AJ Styles, et plus encore

Le Temple de la renommée de la WWE, Kurt Angle, a récemment parlé à Sportskeeda et a une fois de plus félicité AJ Styles. Il a dit,

«Oh, je pense que la WWE aurait dû le faire venir il y a dix ans. Malheureusement, ils ne l’ont pas fait, mais ils l’ont eu. AJ va toujours fort. Je dirais qu’il est tout aussi bon qu’il y a dix ans, j’espère donc que sa carrière se poursuivra et qu’il pourra nous donner encore quelques années. Il fait cela depuis un certain temps, depuis plus de 20 ans. Il était lutteur amateur auparavant. AJ est l’un des meilleurs de la société, sinon le meilleur au monde, et il est ce gars depuis huit ans maintenant – il a donc eu beaucoup de succès. “