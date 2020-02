Kurt Angle dit qu’il est malheureux que ses meilleures années aient été avec une “petite entreprise”

Mark Freund de WHO-HD a récemment rencontré Kurt Angle pour une brève interview, et la légende de la WWE a discuté de sa décision de quitter l’entreprise pour TNA en 2006.

Pendant le chat, Angle a admis que “ses meilleures années étaient malheureuses avec une petite entreprise”, mais a déclaré qu’il devait quitter la WWE pour son propre bien-être et sa santé. Il a laissé entendre qu’il regrettait de ne pas pouvoir rester avec la promotion et d’y travailler ses premières années.

Après avoir quitté la WWE, Kurt a exercé son métier pour la TNA entre 2006 et 2016, remportant le titre TNA World Heavyweight six fois, les titres Tag-Team à deux reprises et tenant la ceinture X-Division une fois. Le vétéran a également été intronisé au Temple de la renommée de la TNA en 2013.

Son choix de formulation était intéressant ici. Au lieu de nommer TNA, ou de mettre sur pied la société désormais appelée Impact Wrestling, Angle a simplement décidé de les désigner comme une “petite entreprise”. Précis, bien sûr, mais probablement ennuyeux pour certains qui se souviennent avec émotion de la course TNA de Kurt.

L’Olympien a passé une décennie entière dans l’entreprise, et a travaillé des matchs parfaits contre tout le monde, de AJ Styles et Samoa Joe à Nigel McGuinness et Sting.