Kurt Angle dit qu’il ne reviendra pas sur le ring et plus encore

Kurt Angle s’est entretenu avec Matt Freund de WHO-HD Ch. 13 dans l’Iowa et a discuté de son temps dans la TNA et a pesé sur un retour potentiel à la compétition sur le ring. Vous pouvez voir la vidéo et les faits saillants ci-dessous:

Vraiment bien pour ce fan de catch professionnel d’avoir quelques minutes pour parler à @RealKurtAngle, qui a eu la gentillesse de partager une perspective intéressante sur sa carrière au Temple de la renommée avec la WWE (et la TNA). pic.twitter.com/RuO5tS7oCw

“Non, j’ai eu mon temps”, a déclaré Angle à propos d’un retour sur le ring. “Et je suis à l’âge de 51 ans, mon corps est assez cogné. Et j’ai eu une belle carrière, tu sais. Il est regrettable que mes meilleures années aient été dans une petite entreprise et non à la WWE, mais c’est un choix que j’ai dû faire. Je l’ai fait pour mon propre bénéfice et ma propre santé, et c’était la bonne décision à prendre. »

Il a poursuivi: «J’ai pu voyager partout dans le monde, tant en lutte amateur qu’en lutte professionnelle. Et je dois voir beaucoup de choses que beaucoup de gens ne voient pas. Et j’en ai profité, vous savez. Je visiterais des pays et des villes et verrais leurs cultures et voir ce qu’ils feraient et voir leurs endroits célèbres. Et je peux regarder en arrière maintenant et dire: «Je l’ai fait», et c’était la partie la plus intéressante de ma carrière. »

