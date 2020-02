Kurt Angle parle de lutteurs apprenant de ses erreurs, voulant un match de Bret Hart

Le WWE Hall of Famer et l’ancien champion de la WWE Kurt Angle ont participé à une session de questions / réponses sur sa page Facebook. Voici les faits saillants:

Comment les lutteurs peuvent apprendre de ses erreurs:

«Bien sûr, il y a des précautions. Si j’avais pris plus soin de mon corps (étirements, massages, yoga, thérapie par la glace et la chaleur, suppléments), je me sentirais probablement beaucoup mieux. J’ai maltraité mon corps dans le ring et je n’ai jamais pris soin de moi comme je l’aurais dû. »

A toujours voulu lutter contre Bret Hart:

«Malheureusement, Bret s’est blessé puis a eu un accident vasculaire cérébral. Mais j’ai toujours voulu travailler avec lui. Il était l’un des meilleurs.”