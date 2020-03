Kurt Angle se souvient d’une histoire drôle avec Vince McMahon et le respect de Brock Lesnar

Temple de la renommée de la WWE, Kurt Angle est l’une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. Kurt s’est assis avec Inside the Ropes et a eu une histoire hilarante à raconter concernant le président de la WWE, Vince McMahon.

«Ce fut un long trajet en avion et c’était juste Vince qui buvait du vin et me luttait. Je n’oublierai jamais à un moment donné, l’hôtesse de l’air est revenue et a dit “Si vous n’arrêtez pas, il va faire atterrir cet avion et vous allez vous faire virer”. Et Vince lui a dit: “Dites au pilote de partir lui-même, je vais acheter le premier avion.”

“C’est juste Vince, il aime s’amuser et il aime être mis au défi dans tous les aspects de sa vie. Il n’est pas seulement un propriétaire très responsable d’une des plus grandes entreprises du monde, c’est un grand enfant, il aime s’amuser et il aime la compétition. “

À ce stade, Vince McMahon n’était pas sur le point d’abandonner. Il a rassemblé des superstars de la WWE pour l’aider dans une vaine tentative pour éliminer le «médaillé d’or olympique».

“Il a recruté beaucoup de gens”, a déclaré Angle. “Je me souviens que Terri Runnels est venu vers moi et m’a dit” Hé, j’ai quelque chose de personnel à te demander, est-ce que tu pourrais me rencontrer dans le dos? ” Je me lève pour aller à l’arrière et Vince saute des sièges et me saute dessus et nous recommençons la lutte. Ce n’était pas fini.

“Quand nous avons atterri dans l’avion, juste au moment où nous avons touché le sol, Chris Jericho était assis derrière moi et a dit ‘Kurt regarde dans l’allée’ et j’ai regardé dans l’allée et Vince a rampé dans l’armée pour sauter à nouveau sur moi. Il n’allait pas quitter tant que cet avion n’aurait pas atterri et que nous n’en serions pas descendus. Ce fut un long voyage, je n’ai pas dormi et Vince a eu le temps de sa vie. “

Vince a-t-il réussi?

“Il ne m’a jamais abattu, non”, a déclaré Angle. «S’il prétend qu’il le fait, il ment. Je ne pense pas qu’il ferait ça, mais laissez-moi vous dire ceci: Vince est un fils d’arme à feu. Il aime être mis au défi. C’est un de ces gars qui s’adressaient à Mike Tyson et lui disaient «Frappe-moi le plus fort possible» parce qu’il veut le ressentir. C’est ce genre d’individu. Il veut vivre le meilleur. Vince est une race rare. “

Enfin, Kurt Angle a abordé Brock Lesnar et le degré de respect d’Angle pour «The Beast Incarnate».

“Brock est différent”, a déclaré Angle. “Il est d’une race différente. Il y a beaucoup de choses à propos de Brock que personne ne connaît, mais une chose est qu’il est très privé. C’est un peu étrange qu’il se lance dans une entreprise qui l’oblige à être attentif aux fans et à s’ouvrir, mais Brock ne le fait jamais. Il n’a jamais vraiment raconté son histoire. C’est un de ces gars qui préfère payer pour un avion privé, donc il n’a pas besoin de voir des gens à l’aéroport.

«Brock est un pain différent mais ce qu’il fait dans ce ring, personne ne peut égaler. Il le fait depuis 19 ans et il est aussi bon maintenant que jamais. Même s’il n’aime pas les gens, Brock est l’un des plus grands et il continuera de l’être jusqu’à ce qu’il décide de prendre sa retraite. “

Source: WrestlingINC