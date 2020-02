La Bourse de la WWE perd confiance en Vince McMahon?

WWE

Le marché boursier américain perd confiance en Vince McMahon.

C’est selon Dave Meltzer sur le dernier épisode de Wrestling Observer Radio. Il rapporte que WrestleMania 36 se retrouver sur WWE Network représenterait un autre coup de confiance, étant donné que McMahon avait promis d’annoncer un accord retirant les droits de paiement à la vue de son entreprise de leur propre plateforme de streaming OTT et d’un autre d’ici la fin du premier trimestre 2020, l’ajouter à la liste croissante des problèmes que le marché a avec Vince en ce moment.

Cette liste comprend le limogeage des cadres supérieurs George Barrios et Michelle Wilson, qui n’a jamais été suffisamment expliqué. En plus de cela, les investisseurs ont également été informés pendant des années que le réseau WWE était vital non seulement en tant que plate-forme de contenu, mais également pour les analyses qu’il fournirait, McMahon et Barrios promettant qu’il leur apprendrait tout ce dont ils ont besoin de savoir sur leur les consommateurs. Maintenant, son contenu est vendu et le marché est informé que les données ne sont plus importantes.

Encore une fois, Vince n’avait aucune explication à cela.

Meltzer parle également des accords décevants sur les droits de télévision au Royaume-Uni et en Inde, qui valent tous deux beaucoup moins que prévu. Il dit que les gens commencent à prendre note de tout cela, que des questions se posent et que l’échec de la conclusion de l’accord PPV susmentionné d’ici la fin du premier trimestre 2020 entraînerait une perte de confiance.

La valeur des actions de la WWE a chuté de 1 milliard de dollars dans les 24 heures suivant l’annonce des plans de droits PPV.