La carte WWE Super ShowDown mise à jour

La WWE a mis à jour sa carte pour Super ShowDown en Arabie saoudite et proposera le tout premier match de championnat féminin dans le pays. L’émission comprendra un match entre Bayley et le vainqueur de la rencontre d’un concurrent n ° 1 entre Carmella et Naomi; qui aura lieu lors de l’épisode de la semaine prochaine.

Il s’agit du deuxième match féminin du pays, après que Natalya ait affronté Lacey Evans l’année dernière à Crown Jewel. Vous pouvez voir la carte mise à jour ci-dessous:

Match de championnat de la WWE: Ricochet contre Brock LesnarMatch du Championnat Universel WWE: Bill Goldberg contre Bray WyattMatch de championnat par équipe SmackDown Tag: John Morrison et The Miz contre le nouveau jourMatch de championnat féminin SmackDown: Carmella / Naomi contre BayleyMatch du gantelet du trophée Tuwaiq: AJ Styles contre R-Truth contre Rusev contre Bobby Lashley contre Erick Rowan contre AndradeMatch de cage en acier: King Baron Corbin contre Roman Reigns