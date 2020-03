La carte WWE WrestleMania 36 mise à jour – 13 correspondances confirmées

Après la diffusion de la WWE RAW cette semaine, il y a maintenant 13 matchs confirmés pour WrestleMania 36.

WWE.com répertorie tous les matchs qui auront lieu le samedi 4 avril. Bien sûr, ce ne sera pas le cas car les événements se dérouleront sur deux nuits. La semaine dernière, WWE.com listait les matchs et quand ils auraient lieu, mais il semble qu’ils n’aient pas encore pris de décision finale à ce sujet ou qu’ils aient changé leurs plans.

WWE.com ne répertorie pas actuellement les matchs Edge contre Randy Orton, Elias contre King Corbin et SmackDown Tag Team Championship sur leur site Web.

Voici la mise à jour de l’événement WWE WrestleMania 36 à la carte:

Match de championnat de la WWE:

Drew McIntyre contre Brock Lesnar

Match du Championnat Universel WWE:

Roman Reigns contre Bill Goldberg

Match de championnat féminin NXT:

Charlotte Flair contre Rhea Ripley

Match de Championnat RAW féminin:

Shayna Baszler contre Becky Lynch

Match de championnat féminin Smackdown:

Bayley contre Sasha Banks contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi

Match de la cour des os:

The Undertaker contre AJ Styles

Match de championnat par équipe SmackDown Tag:

The Miz & John Morrison vs.Est New Day ou The Usos

Match de championnat par équipe RAW Tag:

The Street Profits contre Andrade et Angel Garza

Dernier match debout:

Randy Orton contre Edge

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Aleister Black contre Bobby Lashley

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi Corbin