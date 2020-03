La carte WWE WrestleMania 36 mise à jour

Après l’édition de WWE RAW de lundi soir, les matchs suivants sont confirmés pour l’événement à la carte WrestleMania 36.

WWE WrestleMania a lieu les 4 et 5 avril. La plupart des matchs auront lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Il n’y aura pas de fans présents:

SAMEDI 4 AVRIL:

Kevin Owens contre Seth Rollins

DATE NON ENCORE ANNONCÉE:

Match de championnat de la WWE: Drew McIntyre contre Brock Lesnar

Match du Championnat Universel WWE: Braun Strowman contre Bill Goldberg

Match de championnat féminin NXT: Charlotte Flair contre Rhea Ripley

Match de Championnat RAW féminin: Shayna Baszler contre Becky Lynch

Match de championnat féminin SmackDown: Bayley contre Sasha Banks contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi

Match de la cour des os: The Undertaker contre AJ Styles

Match d’échelle du championnat par équipe de SmackDown Tag: Le Miz et John Morrison contre New Day contre les Usos

Match de championnat par équipe RAW Tag: The Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza

Match du Championnat Intercontinental WWE: Daniel Bryan contre Sami Zayn

Match de championnat par équipe féminin WWE: Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane

Dernier match debout: Randy Orton contre Edge

Match Fun House Firefly: John Cena contre Bray Wyatt

Aleister Black contre Bobby Lashley

Elias contre le roi Corbin

Otis contre Dolph Ziggler