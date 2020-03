La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE aura lieu le week-end de SummerSlam?

On suppose que la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 pourrait être repoussée au mois d’août et avoir lieu le week-end de SummerSlam.

Cela vient après que la WWE a confirmé dans une déclaration à PWinsider.com que l’événement n’aurait pas lieu le week-end de WrestleMania en raison de l’épidémie du coronavirus.

La fille de «The British Bulldog», Davey Boy Smith, Georgia Smith, a consulté Twitter aujourd’hui pour écrire ce qui suit:

«Juste un avertissement! J’ai parlé à @WWE et ils reportent le Temple de la renommée pour une date ultérieure, et j’espère le faire pour Summerslam (ce qui conviendrait à mon père) merci encore pour tout votre soutien! Restons en sécurité là-bas [UK flag emoji]”

Bulldog, Batista, le nWo (Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Sean Waltman), JBL, The Bella Twins et Jushin Thunder Liger ont été annoncés pour la classe 2020.

Juste un avertissement! J’ai parlé avec @WWE et ils reportent le Hall of Fame pour une date ultérieure, et j’espère le faire pour Summerslam (ce qui conviendrait à mon père) merci encore pour tout votre soutien! Restons en sécurité là-bas🇬🇧 pic.twitter.com/iuXwRWJ4iL

– Georgia Smith (@ georgiasmith87) 17 mars 2020