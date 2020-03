La controverse Marriott-WrestleCon, un énorme projet de loi annulé

WrestleCon a été contraint d’annuler leur émission le week-end de WrestleMania en raison de la pandémie de coronavirus. Nous avons signalé plus tôt comment le Marriott a coincé WrestleCon avec une facture d’environ 114 202 $. C’était une mesure très coûteuse qui a indigné de nombreux catcheurs et fans de catch. Grâce au soutien de tous, le Marriott a rectifié la situation et abandonné la facture. WrestleCon a publié la déclaration suivante plus tôt dans la journée sur Twitter.

17h46 mise à jour. Merci à Marriott Westshore d’avoir accepté d’honorer la clause de force majeure et de ne pas tenir nos clients ou WC responsables des dommages-intérêts. La déclaration d’urgence du gouvernement de DeSantis d’annuler des événements au cours des 30 prochains jours a été un facteur majeur.

– WrestleCon (@wrestlecon) 17 mars 2020

Nous tenons également à remercier les NY Yankees et Steinbrenner Field d’avoir accepté aujourd’hui de retourner notre paiement de location, en totalité, en raison des circonstances. C’est une organisation exceptionnelle et si nous sommes en mesure de retourner à Tampa à l’avenir, ce sera notre premier appel téléphonique.

– WrestleCon (@wrestlecon) 17 mars 2020

Nous attendons avec impatience la décision du Ritz et de la compagnie de bus que nous avons payée pour compléter la liste des lieux et services que nous avons contracté pour utiliser à Tampa.

– WrestleCon (@wrestlecon) 17 mars 2020

Et bien qu’ils aient spécifiquement mentionné que la campagne sur les médias sociaux dirigée par @IAmJericho n’avait absolument rien à voir avec leur processus de prise de décision, nous apprécions Chris et notre public Twitter pour avoir notre dos… maintenant de retour pour émettre des remboursements…

– WrestleCon (@wrestlecon) 17 mars 2020