La date de retour d’Edge WWE révélée?

WWE

Edge n’a pas été vu à la télévision WWE depuis le 28 janvier, quand il a été brutalement mis à l’écart par Randy Orton et sa chaise en acier, avec “ The Viper ” mettant son ancien partenaire de tag RKO évalué sous l’un des angles les plus efficaces et les plus percutants de cette époque.

C’était un coup monstrueux dans les tripes après le retour cathartique d’Edge dans le Royal Rumble 2020, dans lequel il a attiré le genre de pop dont nous parlerons depuis des décennies. Le fait qu’il ait fait équipe avec Orton pendant une grande partie de ce combat a rendu la trahison de la nuit suivante encore plus dévastatrice.

Bien que l’histoire d’Orton se soit poursuivie sans “ La superstar classée R ”, il semble que nous sachions maintenant quand Edge reviendra à Raw, avec la Capital One Arena de Washington DC annonçant son retour pour le 9 mars. La copie indique qu’il sera dans la maison pour “donner une mise à jour médicale de son état”.

Orton et Edge devraient se retrouver en tête-à-tête au WrestleMania 36, ​​ils auraient donc quatre épisodes de Raw à utiliser pour la construction entre le 9 mars et “ La vitrine des immortels ”.

L’épouse d’Edge, Beth Phoenix, devrait revenir à Raw la semaine prochaine, la WWE annonçant une mise à jour médicale.