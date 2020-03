La décision de réservation de pandémie de coronavirus aura-t-elle un impact sur le championnat de la WWE?

Cela fait des jours que les séquelles sans précédent du Coronavirus ont disparu. Les arrêts et les verrouillages sont en place avec peu ou pas d’heures de travail pour les gens. Avec beaucoup ordonné de rester à la maison et des restrictions de distanciation sociale en place, le monde est définitivement dans une période effrayante en ce moment.

La WWE a toujours été notoire pour avoir respecté le dicton «le spectacle doit continuer». Dans ce cas, l’entreprise est tombée sur un barrage routier et doit faire un détour pour l’instant. Ce qui était censé être WrestleMania 36 a fini par changer tout le paysage que les fans connaissent de WrestleMania. Au moment de la rédaction de ce document, WrestleMania se tiendra au Performance Center pendant deux nuits. Pas de foule, pas de feux d’artifice, pas d’atmosphère électrique pour animer le spectacle.

L’un des matchs les plus discutés est le vainqueur du Royal Rumble 2020 Drew McIntyre contre Brock Lesnar pour le championnat de la WWE. McIntyre profite actuellement d’une poussée bien méritée qui a pris environ une décennie dans la fabrication. Il est passé de The Chosen One à un membre de l’immature 3MB avant d’être libéré par la société.

Alors que McIntyre était loin de l’entreprise, il s’est complètement réinventé en devenant meilleur et en retournant son apparence générale. À son retour à la WWE, il était sur la scène principale du NXT, où il a remporté le championnat NXT. Le voyage de McIntyre est la quintessence de la raison pour laquelle les moments de WrestleMania sont si spéciaux et émotionnels. De nombreux fans ne veulent rien de plus que de voir McIntyre profiter des fruits de son travail en vivant un moment bien mérité à WrestleMania.

La pandémie ne donnant à la WWE d’autre choix que d’annuler le spectacle à Tampa, ce moment lui a apparemment été enlevé, s’il gagnait. Mais doit-il gagner maintenant?

Alors que la WWE est confrontée à des décisions difficiles dans les semaines et éventuellement les mois à venir, qu’est-ce que cela signifie en temps voulu? Devraient-ils demander à McIntyre d’aller de l’avant et de détrôner la Bête incarnée au Performance Center ou devraient-ils réserver la querelle pour s’étendre éventuellement à SummerSlam? Sans calendrier quant à savoir si et quand le Coronavirus culmine et diminue, cette question est tout simplement difficile à répondre.

C’est pourquoi la narration est si importante dans un match et la querelle globale. Il serait facile d’écrire simplement Lesnar du programme étant donné que ce match aura lieu au Performance Center. Ce que cela signifie, c’est que Lesnar se présente comme un abruti autorisé, et il pourrait tout simplement ne pas se présenter en utilisant Paul Heyman pour déclarer que le point de lutte au Performance Center est en dessous de lui.

Le duo a fait quelque chose de similaire à celui de l’année dernière, étant donné que WrestleMania 35 était la première fois que les femmes organisaient le spectacle principal. Heyman a déclaré que The Beast ne voulait pas participer s’il n’était pas dans l’événement principal. Le scénario favorise facilement la tendance et se coordonne avec le personnage de Lesnar.

Mais ce dont les fans ont besoin en ce moment, c’est d’espoir, et c’est pourquoi une victoire à McIntyre pourrait également se produire ici. Ayant la mentalité qu’il mérite ce moment volé mais au moins il a obtenu le championnat, cela semble dur. Quels facteurs pourraient rendre le moment encore meilleur pour McIntyre? Il ne fait aucun doute que personne ne mérite plus le moment en ce moment. Il est si difficile de dire ce qui est juste et comment procéder.

Il n’y a pas de bonne façon de gérer cette situation, surtout lorsque WrestleMania est le Super Bowl de lutte professionnelle. Mais avec le recul, la lutte professionnelle ressemble beaucoup à un film ou à une émission de télévision, offre une évasion du monde. Et avons-nous tous besoin de cela maintenant.