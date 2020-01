La dernière étape avant le Royal Rumble

Crédit: WWE

Le spectacle final avant le Royal Rumble est presque arrivé. Le WWE Friday Night Smackdown à Dallas, au Texas, démarre comme d’habitude sur FOX ce vendredi à 20h HNE / 19h CST.

Les graines ont été plantées pour des intrigues convaincantes sur la marque bleue en direction du Royal Rumble et ultimement WrestleMania 36. Smackdown a été une étoile brillante ces dernières semaines pour créer une certaine intrigue pour le premier grand spectacle de la WWE de 2020.

Le maire Glenn Jacobs revient

Il semble que Kane puisse être un incontournable de Friday Night Smackdown pour les prochains mois. Bray Wyatt a fait une apparition spéciale pour saluer son ancien rival de retour, Kane, qui a lancé Smackdown la semaine dernière. Alors que Kane a annoncé son entrée au Royal Rumble 2020, ce n’est pas la raison pour laquelle nous le verrons à la télévision au cours des prochains mois.

Selon les rumeurs, Kane affronterait The Fiend lors du prochain salon de l’Arabie saoudite en février, ce qui mettra en place le match WrestleMania 36 de Bray Wyatt contre le légendaire Undertaker. Ce sera un match WrestleMania amusant pour Bray Wyatt et le cimentera comme une future légende s’il peut vaincre Daniel Bryan, Kane et The Undertaker pour le coup d’envoi de 2020.

The Fiend vs The Undertaker à WrestleMania 36 est le seul match qui a du sens pour lui cette année. Kane jouera un rôle énorme dans la mise en place de la querelle entre son frère, The Undertaker vs The Fiend à la vitrine des immortels.Quels que soient les membres créatifs qui écrivent ce scénario en développement, veuillez leur donner une augmentation maintenant. Les fans veulent une suspension de l’incrédulité et cette histoire peut donner aux fans de catch ce qu’ils veulent voir pour une fois. Félicitations à quiconque a eu cette idée! L’histoire se rédige pour The Undertaker vs The Fiend à WrestleMania 36. La victoire de l’Undertaker sur Bray Wyatt à WrestleMania 30 et Kane potentiellement décimée par The Fiend créera beaucoup de contenu pour développer ce querelle. WWE alors s’il vous plaît ne gâchez pas ça!

N’oubliez pas Daniel Bryan

Alors que Kane a joué un grand rôle dans l’émission de cette semaine, Daniel Bryan a poursuivi sa quête pour détruire son rival The Fiend. La WWE a annoncé que nous verrons un match de sangle au Royal Rumble entre Daniel Bryan et The Fiend. Un match de sangle est une stipulation étrange pour ce match. Pourquoi pas quelque chose que les gens aiment comme un match en cage en acier?

Imprégnez-vous de ce que vous verrez dans le prochain épisode de Smackdown entre The Fiend et Daniel Bryan alors que leur match de Strap mettra fin à la querelle pour de bon au Royal Rumble.Daniel Bryan sera perdu dans le shuffle après le Royal Rumble. Je ne vois aucune rivalité potentielle pour le champion des planètes qui se dirigera vers WrestleMania 36. S’il n’a pas une solide querelle dirigée dans WrestleMania 36, ​​ce sera très décevant. C’est peut-être la dernière année que nous voyons Daniel Bryan sur le ring.Bray Wyatt cimentera son héritage et deviendra une légende de la lutte en 2020. Son ascension à devenir une légende de la lutte commence avec son match au Royal Rumble.

Le nouveau jour abandonnera bientôt les championnats par équipes

Le Miz et John Morrison ont battu les deux membres de New Day deux semaines de suite. Ces quatre concurrents sont victimes d’un manque de projets créatifs et d’une mauvaise utilisation totale de leurs talents. Au moins, le Tag Team Championship aura du temps d’antenne sur les cartes Smackdown et PPV dans les prochaines semaines, n’est-ce pas?

La WWE a fait une grosse erreur en réservant le retour de John Morrison dans une équipe avec son ancien partenaire, The Miz. Personne ne leur a demandé de réformer leur équipe d’étiquettes il y a une décennie. Ceci est juste un autre exemple de la gestion de la WWE qui gaspille une grande opportunité avec un artiste talentueux. Rappelez-vous que Kofi Kingston était le champion du monde il y a moins de trois mois? Ne vous inquiétez pas car j’ai déjà oublié aussi. Kofi a été relégué à un rôle de comédie dans Smackdown. Le New Day se séparera en 2020 et Big E. deviendra un énorme talon d’étoile et de monstre. La construction commencera quand ils abandonneront les titres de Tag Team à Miz et Morrison. Gardez les yeux ouverts pour cette rupture et dissension en attente entre Kofi et Big E à partir de Smackdown de vendredi.

Le renouveau a besoin d’un changement de décor bientôt

Nommez une équipe de tag à la WWE qui a été réservée aussi mal que The Revival. Dash et Dawson étaient d’énormes stars dans NXT et ont été victimes d’horribles réservations depuis leur arrivée sur la liste principale. Le Revival a déclaré après leur récente défaite contre les Uso’s “qu’ils auraient besoin de changer puisque la WWE ne changerait pas pour eux”. Est-ce un changement AEW en 2020?

Le renouveau doit quitter la WWE à la fin de leur contrat en 2020. C’est le seul espoir pour que leur carrière soit relancée car la WWE ne sait clairement pas comment utiliser leurs talents. La division par équipe de la WWE est réservée aussi mal que la division féminine d’AEW semaine après semaine. La division par équipe de Smackdown est l’une des divisions les plus ennuyeuses de la lutte professionnelle. Garder The Revival sous l’égide de la WWE ne fait rien pour améliorer leur division par équipes faibles. Dash et Dawson peuvent très bien lutter mais manquent d’attrait pour les stars et je ne peux pas les voir s’améliorer de si tôt dans la WWE. Le renouveau doit s’éloigner de la WWE dès la fin de son contrat.

Lacey Evans sera votre nouvelle championne féminine de Smackdown

L’expérience Lacey Evans a porté ses fruits lentement mais sûrement. Les gens sont vraiment à l’origine de la transition qu’Evan’s a faite d’un personnage au talon au prétendant au visage qu’elle est maintenant. Bayley a encore une fois déçu les gens et il est temps de donner à Lacey une chance en tant que championne féminine de la marque bleue.

Braun Strowman obtiendra son titre de champion du championnat intercontinental

Il est absurde que Braun Strowman n’ait jamais détenu de titre en simple à la WWE. Il est encore plus absurde de voir à quel point la WWE a utilisé Shinsuke Nakamura depuis son départ de NXT il y a quelques années. Avec 2 victoires sur l’actuel champion intercontinental, Braun exigera un coup de titre sur le spectacle final avant le Royal Rumble. Le moment est maintenant venu de régler ce match pour le Royal Rumble.

Braun Strowman doit remporter la ceinture IC ce week-end. Donnez-lui une longue course au titre et organisez un match plus tard dans l’année contre The Fiend. Ce sera une bataille que les gens adoreront voir et peut-être que Strowman aura enfin sa chance de diriger la marque Smackdown. Nakamura doit revenir à NXT après WrestleMania 36. Reconditionnez-le comme et laissez-le diriger la marque NXT cette année. Imaginez certains des affrontements que nous verrions contre des gens comme Adam Cole, Johnny Gargano et Finn Balor. Cela aiderait NXT à jouer dans la bataille pour la suprématie des classements avec AEW Dynamite.

Roman Reigns et le roi Corbin vont enfin régler cette querelle

“The Big Dog” a remporté la victoire contre un retour de Robert Roode pour choisir la stipulation de son match contre le roi Corbin au Royal Rumble. Nous aurons un match Falls Count Anywhere entre ces rivaux amers et j’espère que cela mettra fin à la querelle qui semble avoir duré pour toujours. Le roi Corbin cherchera à se venger cette semaine sur Smackdown et Reigns cherchera à mettre fin à cette rivalité. Le moment est venu de mettre fin à cette querelle et de permettre aux deux superstars une nouvelle et nouvelle querelle.

Corbin est prêt pour un titre couru dans un proche avenir. Il a amélioré tous les aspects de son caractère et du travail en ring. Il est l’un des rares vrais talons dans le domaine de la lutte. Aimez-le ou détestez-le, Corbin est une star.Veuillez ne pas laisser Roman Reigns gagner le Royal Rumble et commencer une querelle avec The Fiend qui aboutira à un match à WrestleMania 36. Les fans auront une crise de colère et personne ne veut ça correspondre bientôt.

Smackdown mènera la charge ce week-end, Royal Rumble devrait avoir lieu à Houston, au Texas. C’est le meilleur moment de l’année pour les fans de catch en commençant par le Royal Rumble le coup d’envoi WrestleMania saison. La liste Smackdown a le potentiel de créer des moments incontournables toute la semaine. Vont-ils livrer? Cette question peut répondre à partir ce vendredi à 20h HNE / 19h CST sur Fox.