La drôle de raison pour laquelle Becky Lynch est vraiment excitée pour la WWE WrestleMania 37

WWE.com

Becky Lynch a expliqué à Denise Salcedo lors de la journée des médias de WrestleMania 37 au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, pourquoi elle était vraiment ravie que ‘Mania vienne à Los Angeles.

“ L’homme ” ne peut pas attendre jusqu’au 28 mars 2021 pour une raison et une seule raison. C’est en fait assez drôle et montre un côté plus léger à son personnage. Rouleau de tambour, s’il vous plaît, car c’est une bonne chose.

Becky a hâte de dormir dans son propre lit.

C’est littéralement ça; pouvoir dormir dans sa propre maison la veille de Mania, puis la nuit après avoir travaillé son match, Bex est très excité. De manière hilarante, Lynch n’a pas parlé de la tête d’affiche de l’événement à la carte, sur qui elle pourrait lutter ou sur ce que l’avenir réserve aux femmes dans l’entreprise au cours des 12 prochains mois.

Non, Becky est plus soucieuse de se reposer dans sa propre chambre. Elle est ravie à l’idée d’une bonne nuit de sommeil avant de rouler dans SoFi et de faire basculer la maison, et elle est encore plus ravie qu’elle puisse être à la maison une fois le spectacle terminé.

Lorsque vous êtes sur la route à peu près 52 semaines par an, c’est un gros problème.