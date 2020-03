La dure réalité des récentes améliorations de la WWE

WWE.com

Selon votre disposition, vous pourriez lire ce titre et gémir – si cynique! – ou demandez-vous quelles améliorations la WWE a réellement apportées.

Afin de déterminer ce qui fait qu’une fonction de promotion de la lutte professionnelle fonctionne efficacement, tenez compte de ces brefs critères: une promotion de la lutte efficace devrait positionner les acteurs du marché, au détriment du talent, en tant qu’acteurs importants dans des scénarios hebdomadaires convaincants qui ne donnent pas envie au public de mourir. .

Selon ces critères, RAW s’est amélioré. Drew McIntyre est en larme. Randy Orton et Edge offrent un programme nuancé, crédible, dramatique et déchirant qui saigne à travers l’éclat du vernis marketing. Euh. C’est à peu près ça. Mais c’est nettement mieux que les Wild Card Rules et les matchs de chutes à deux sur trois et Ucey Hot et Shane McMahon, et donc la WWE a créé toute une courbe pour elle-même. Génie. C’est génial.

Regardez: RAW est une montre plus facile, la répétition 50/50 n’est pas aussi mauvaise, Rey Mysterio et Kevin Owens sont honnêtes avec Dieu sur les visages de bébé et le stupide sh * t a été plus stupide. Mais vraiment, c’est un sous-produit du théorème du singe infini. La liste de la WWE est si riche en talents générationnels uniques et possède des ressources si obscènes que c’est en fait une honte que les émissions phares soient mieux décrites comme “C’est beaucoup mieux que l’année dernière – c’est bon la plupart du temps!”

Le consensus général est le suivant: SmackDown est au mieux cohérent, s’il est sec et boiteux, tandis que RAW sous la surveillance de Paul Heyman est devenu un bon spectacle de catch. La plupart.

Vendredi, la WWE a fait la promotion de Super ShowDown aaaaaaaaaa et c’est parti.

SUITE …(1 sur 5)