La femme de Kevin Owens a filmé sa promo brute de la WWE cette semaine

WWE

Kevin Owens a livré une promo intime d’un garage de stationnement sur l’épisode post-WrestleMania 36 de Raw, dans lequel il a réfléchi sur sa carrière à la WWE et ses récentes batailles avec Seth Rollins. Il a dit que tous les conflits de ses récents péripéties contre le Sauveur en valaient la peine, et qu’il est maintenant temps de passer à «des choses plus grandes et meilleures».

C’était une promo bien rangée pour ce qu’elle était, mais en aucun cas l’une des plus grandes de tous les temps – sauf pour l’homme qui la livrait. KO est allé sur Twitter après la diffusion de Raw, notant que c’était sa “promo préférée de tous les temps”.

Pourquoi? “Parce qu’il a été abattu par ma personne préférée. C’était ma femme!”

Owens a déclaré que son épouse Karina avait attrapé l’action avec son “nouvel appareil photo de fantaisie”. Il n’a pas dit pourquoi c’était dans un parking, l’esprit.