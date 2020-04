La Géorgie rouvre pour la lutte à partir de vendredi?

AEW

Les promotions de lutte pourraient reprendre les enregistrements sur bande magnétique dans l’État de Géorgie à partir de ce vendredi 24 avril.

Le gouverneur de l’État, Brian Kemp, a annoncé hier que des endroits comme les gymnases, les salons de coiffure, les salons de coiffure, les pistes de bowling et certains restaurants et cinémas seront autorisés à rouvrir à partir de la date. Les bars et discothèques doivent rester fermés pour le moment.

Que cela couvre ou non la lutte professionnelle ou s’il sera toujours réglementé en tant que sport reste à voir, bien que l’annonce ait conduit à des spéculations immédiates sur les spectacles.

Tout Elite Wrestling avait déjà enregistré plusieurs semaines de contenu au gymnase de QT Marshall dans l’État. La nouvelle pourrait également être un soulagement pour la National Wrestling Alliance, dont la série hebdomadaire Powerrr est filmée à Atlanta.

Figure Four Online a affirmé aujourd’hui que AEW pourrait envisager d’enregistrer plusieurs épisodes de Dark and Dynamite avec la réouverture de la Géorgie (et potentiellement de la Floride) pour les entreprises), notant également que tous les lutteurs qui n’ont pas travaillé leurs spectacles les plus récents se sont auto-mis en quarantaine pour se préparer pour un tel événement.

La WWE reprendra les enregistrements au Performance Center à Orlando, en Floride, à partir du samedi 25 avril.