La légende de la lutte britannique Martin Kirby prend sa retraite

WCPW

Martin Kirby a annoncé sa retraite de la lutte professionnelle.

La légende de la lutte britannique a annoncé la nouvelle sur Twitter hier soir, en publiant ce qui suit: –

Vétéran du ring depuis 14 ans, Kirby a fait ses débuts en lutte professionnelle en juin 2006. Il a été un pilier de la scène indie britannique pendant des années et l’un des plus grands noms du circuit pour ne pas signer avec la WWE lorsque NXT UK est arrivé. , optant plutôt pour continuer son travail en tant que pigiste. Toujours l’un des noms les plus respectés de la scène, il sera un formidable artiste, un travailleur sous-estimé et une personnalité polyvalente et charismatique.

Kirby a été vu pour la dernière fois travailler pour la promotion japonaise de Dragongate, se lançant dans plusieurs tournées avec la société à partir d’août 2019. Il a eu une longue et notable course avec le Defiant Wrestling et WCPW affilié à WhatCulture, devenant une figure semblable à un as tout en remportant le titre mondial WCPW, le titre Internet Defiant et en profitant d’un sort en tant que directeur général.

Will Ospreay a rendu hommage à Kirby sur Twitter ce matin. Les deux ont beaucoup travaillé ensemble au WCPW: –

On ne sait actuellement pas si Kirby organisera ou non un match de retraite. S’il ne le fait pas, son dernier match pourrait être un combat de trios Dragongate le 1er mars.

Meilleurs voeux à Kirby dans sa retraite.