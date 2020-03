La légende de la lutte déchire Oliver décède à 67 ans

Figure quatre en ligne

Rip Oliver, une légende du territoire nord-ouest du Pacifique, est décédé à l’âge de 67 ans.

B Brain Blair a été le premier à rendre publique la triste nouvelle hier soir: –

Aucun lutteur n’a détenu le championnat des poids lourds du Pacifique Nord-Ouest plus qu’Oliver. Né en 1952, il a commencé à travailler dans et autour de l’Oregon en 1980 après son arrivée en Floride. En tant que Rip ‘The Crippler’ Oliver, il était considéré comme le chef d’une écurie de haut talon avec Dynamite Kid et The Assassin, et, selon les mots de Dave Meltzer, “a porté le territoire comme sa meilleure star jusqu’en 1987”, tout en apparaissant également sur le circuit texan et au Japon.

Au moment où il est allé à la dix-WWF en 1987, Oliver avait 12 règnes en titre à son nom et 18 courses avec les ceintures. Il est allé bien pire dans la promotion de Vince McMahon, malheureusement, après quelques mois, et sa présentation semblable à celle d’un jobber à la télévision du WWF l’a empêché d’être réservé comme un top guy dans le nord-ouest du Pacifique.

Oliver a pris sa retraite lorsque son ancienne promotion a pris fin en 1991. Il vivait dans un hospice après avoir subi une insuffisance cardiaque peu de temps avant son décès.

WhatCulture voudrait exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Rip en cette période difficile. DÉCHIRURE.