La légende de la NFL, Rob Gronkowski, signe un contrat avec la WWE

La frénésie de la WWE de recruter des athlètes sportifs traditionnels se poursuit, car ils ont désormais mis en sac l’un des joueurs de football les plus décorés de tous les temps. Selon The Wrap, ancien joueur de la NFL et l’une des célébrités de la WWE dans un passé récent, Rob Gronkowski a signé avec la WWE. Il est prêt à apparaître à WrestleMania 36 le mois prochain après avoir fait ses débuts sur SmackDown.

Il a été noté que l’ancien membre des New England Patriots a maintenant signé un contrat avec la WWE. Il fera ses débuts officiels lors de l’épisode du 20 mars de SmackDown sur FOX qui se déroule au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Aucune mise à jour n’est disponible sur le rôle que la WWE entend utiliser lors de sa première apparition. Auparavant, lors d’un certain nombre d’entretiens, Rob Gronkowski a ouvertement admis son souhait de rejoindre la WWE, un jour.

Des rapports supplémentaires suggèrent que Rob Gronkowski faisant une apparition à WrestleMania 36 conduira finalement à son premier match de lutte dans le cercle carré,

«Gronk devrait également apparaître à WrestleMania 36. Il a été noté que les plans actuels pour l’apparence de WrestleMania 36 conduiront à un futur match pour le triple champion du Super Bowl. Gronk ne devrait pas lutter sur The Grandest Stage of Them All cette année, mais cette apparition mènera au match qu’ils ont en tête. » (avec la permission de wrestlingINC.com)

Rob Gronkowski est un fan de lutte pro autoproclamé et un bon ami de la superstar de la WWE Mojo Rawley. Il a fait sa première apparition à la WWE TV à WrestleMania 33 en 2017, pour aider son copain à remporter la 4e édition annuelle de la bataille royale commémorative Andre the Giant. Cela lui a valu quelques épisodes supplémentaires sur SmackDown.

À l’avenir, Rob Gronkowski, 30 ans, a pris sa retraite de la NFL il y a un an et a signé avec FOX Sports en tant qu’analyste en octobre. The Wrap a contacté FOX pour savoir si ce nouvel accord avec la WWE aurait un impact sur le travail de Gronk dans la NFL. Mais aucune confirmation de ce genre n’a été faite dans cette affaire. Il est également inconnu à ce stade si l’accord est à temps plein ou non.

Per: @ryansatin 🚨BREAKING NEWS: 🚨 @ WWE aurait été proche d’un accord avec @RobGronkowski #WWEBackstage pic.twitter.com/xnD7HV2UrX

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 11 mars 2020

Avant ce rapport de The Wrap, Ryan Satin a révélé dans l’épisode de cette semaine de WWE Backstage sur FOX que Rob Gronkowski était sur le point de finaliser un accord avec la WWE. Cela a donc apparemment été confirmé en temps voulu.

En se dirigeant vers WrestleMania 36, ​​cette nouvelle attirera sans aucun doute l’attention sur WWE TV. De plus, Gronk pourrait être utilisé comme une célébrité grand public le vendredi soir pour augmenter le nombre de téléspectateurs et les cotes d’écoute de SmackDown.