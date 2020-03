La légende de la WWE dit que les pertes de Ricochet sont un “bâtiment de caractère”

Ricochet traverse actuellement un patch collant à la WWE. Les rapports suggèrent que Vince McMahon a totalement perdu confiance en ses capacités, et le haut voleur suprême est passé de la pose pour Brock Lesnar en Arabie Saoudite au jobbing pour Riddick Moss sur Raw.

C’est tout à fait la goutte, mais une légende de la WWE ne pense pas que tout espoir est perdu.

Booker T a déclaré sur son podcast ‘Hall Of Fame’ que Ricochet doit voir les problèmes récents comme une “construction de personnage” et les utiliser pour se lancer dans de meilleures choses. C’est plus facile à dire qu’à faire lorsque Rico est passé de travailler avec le champion de la WWE à regarder les lumières pour celui 24/7.

Book estime que les gens se pencheront sur cette lutte dans six mois et la considéreront comme nécessaire au développement de Ricochet. Bien que ce soit … une façon très positive de voir les choses, Booker mérite le mérite d’avoir essayé de faire grimper la star de la WWE au milieu des bavardages que le patron a mentalement quitté.

Ricochet est beaucoup trop doué pour traverser ce genre de merde, pour être franc. Il ne va guère gagner la “ Promo de l’année ”, mais ses compétences sur le ring sont en or.