La légende de la WWE Kurt Angle dit que sa qualité de vie “suce”

La légende de la WWE Kurt Angle est apparue récemment sur JOE TKO, et les animateurs Carl Frampton et Chris Lloyd lui ont demandé s’il recommencerait sa carrière emblématique s’il savait l’impact physique que cela aurait sur sa vie.

La réponse d’Angle peut vous surprendre.

Kurt n’a pas riposté avec un rapide, «absolument» ou a dit quelque chose de vif comme «en un clin d’œil». Au lieu de cela, il a réfléchi à la question et a dit: “Je ne sais pas”. Angle a ensuite évoqué certains des problèmes de santé et des blessures auxquels il a été confronté au fil des ans et (assez tristement) a déclaré que sa “qualité de vie en ce moment était nul”.

Ses genoux sont abattus, son cou lui fait constamment mal et il souffre quotidiennement de graves maux de dos. Faire face à cette douleur est encore plus difficile après avoir surmonté une dépendance à un analgésique paralysant il y a des années; c’est quelque chose que Kurt veut évidemment éviter de répéter. Il est mieux placé mentalement, mais peut-être pas physiquement.

L’Olympien a déclaré qu’il s’était cassé le cou quatre fois au cours de sa carrière à la WWE, et il se demandait parfois si ce sacrifice en valait la peine. Les problèmes de toxicomanie ont presque ruiné sa vie.

Tous les fans de lutte professionnelle devraient être reconnaissants de la greffe mise en place par Kurt. C’est un vrai grand, une machine de lutte et quelqu’un qui devrait pouvoir profiter de la retraite, pas avoir à lutter.