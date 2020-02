La légende de la WWE rumeur pour le Temple de la renommée 2020

Selon un rapport de Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio, le British Bulldog Davey Boy Smith devrait être l’un des intronisés au WWE Hall of Fame 2020 de cette année. La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 est prévue pour la semaine de WrestleMania en Floride en avril.

Parmi les autres rumeurs concernant la classe Hall of Fame de cette année, citons The Bella Twins et Jushin Thunder Liger. La WWE n’a encore confirmé aucun des noms de la classe de cette année.

Lire aussi: Backstage News sur les Bella Twins et Jushin Liger intronisés au Temple de la renommée de la WWE

*,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e4bf7250cbd8_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances