La légende ECW révélée en tant que chef de l’Ordre noir d’AEW?

AEW

L’histoire de “ Exalted One ” de l’Ordre des Ténèbres a grondé sur AEW Dynamite hier soir.

Les recrues Alex Reynolds et John Silver étaient dans la bataille royale par équipe, éliminant SoCal Uncensored lors d’une promotion distrayante par leur conférencier motivateur vêtu de costumes, qui était accompagné de Evil Uno et Grayson. SCU s’est bagarré avec l’Ordre dans la foulée, mais la vraie histoire ici est la légende hardcore prise en photo à quelques rangées du ring.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle n’ont surpris personne d’autre que l’ancien champion ECW Raven dans l’action, ce qui laisse supposer qu’il pourrait bientôt être dévoilé comme “ l’exalté ”.

AEW se penche même sur l’idée elle-même, après avoir posté le tweet suivant pendant le spectacle: –

Raven serait un choix intéressant et hors des sentiers battus pour diriger The Dark Order. C’est quelqu’un que peu de gens auraient même pensé à l’avance et bien que ses jours dans le ring soient terminés, il est l’un des meilleurs gars de son époque. S’il est prêt à partir, il mettrait probablement le rôle hors du parc, et il correspond certainement à l’ambiance culte du groupe.

Matt Hardy et Brodie Lee ont été spéculés comme des leaders potentiels de l’Ordre des Ténèbres, mais nous devrons attendre et voir.