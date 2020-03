La liste de la WWE testée avant les spectacles

WWE.com

Si vous vous demandiez comment la WWE gère la situation mondiale actuelle en matière de santé et de bien-être des talents, la promotion a publié une déclaration officielle via Sports Illustrated.

Il se lit comme suit: –

«En consultation avec le directeur médical de la WWE, le Dr Maroon, le directeur médical associé de la WWE, le Dr Dugas, et le médecin du ring, le Dr Westerfield, en tant que meilleure pratique et mesure de précaution, tous les artistes et le personnel de la WWE doivent participer à des examens médicaux avant d’entrer dans le centre de formation de la WWE. , qui fonctionne maintenant comme un ensemble fermé. “

Le rapport de l’IS indique également que la WWE a, conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control and Prevention, établi un nouvel ensemble de protocoles destinés à atténuer les risques pour les artistes interprètes et les autres membres du personnel. La société ne teste actuellement que les personnes qui présentent des symptômes.

À moins d’arrêter complètement la production, il semble que la WWE fasse à peu près tout ce qu’elle peut pour minimiser les risques ici. Oui, les spectacles vides du Performance Center ne sont pas idéaux, et les foules en direct sont cruellement manquées, bien que ce soit un petit prix à payer en ce qui concerne ce qui se passe dans le monde.