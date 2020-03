La lutte ne peut pas attendre Vince

Ceux d’entre vous qui me connaissent depuis des années ou me suivent sur Twitter; sachez que je ne fais pas partie de ces personnes qui concentrent toute ma vie autour de la lutte professionnelle. Bien que je sois fan depuis trente années glorieuses et que j’écris en ligne sur notre soi-disant sport depuis environ la moitié de ce temps; il y a d’autres choses qui suscitent mon intérêt à cette période de l’année en plus de WrestleMania.

Des sports.

J’étais impatient de voir mes bien-aimés Cardinals de Louisville affronter l’Orange de Syracuse lors des quarts de finale du tournoi de basket-ball masculin de l’ACC le soir où j’écris ceci. S’ils avaient gagné ce match, ils auraient joué en demi-finale vendredi soir et, espérons-le, en finale samedi soir. Bien sûr, le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA devait commencer la semaine prochaine, et cela aurait exigé mon attention pour les prochaines semaines.

J’ai écrit quelques articles sur le hockey dans le passé. Mes Predators de Nashville ont connu une saison difficile, mais se trouvent actuellement dans le deuxième emplacement réservé aux jokers de la Conférence Ouest. Avec treize matchs à disputer dans leur saison et quatre équipes à moins de six points d’entre eux, personne ne pouvait deviner comment les choses allaient se passer. Il pourrait également être souligné que les Predators étaient en ligne pour être les huit têtes de série. La dernière fois qu’ils étaient les huit têtes de série, ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley.

Aussi important que soient les Cards & Preds pour moi, le baseball a été mon premier amour. C’est aussi l’un de mes moyens de revenus. Je passe beaucoup de mes jours d’avril à octobre au Great American Ballpark à Cincinnati. Les dernières années n’ont pas été le point culminant de l’histoire du baseball des Cincinnati Reds, mais la propriété a dépensé une tonne d’argent, il y a de bons jeunes talents et les fans sont optimistes. De plus, le jour d’ouverture est toujours le meilleur jour de l’année à Cincinnati, sans exception.

Bien sûr, ce n’est pas tout. J’aime regarder les matchs du FC Cincinnati même si l’édition 2019 du club a peut-être été la pire de l’histoire de la Major League Soccer. Je soutiens Tottenham Hotspur pour des raisons que je ne connais pas. Regarder les gens tourner à gauche sur l’hippodrome est aussi très amusant. Heck, je vais regarder des tournois de golf majeurs avec mon cher vieux papa. En gros, si c’est un sport et que vous le diffusez à la télévision, je vais le regarder.

Sauf pour le football de printemps. Désolé, Vince. Même moi, j’ai mes limites.

Malheureusement, la vie gêne parfois. Nous avons vu des cas où le sport a dû disparaître pendant un certain temps pour que les affaires réelles puissent être prises en charge. Cela craint pour ceux d’entre nous dont les moyens de subsistance reposent sur la jouissance d’autres personnes. Bien sûr, cela craint pour nous tous qui vivons et mourons avec une équipe sportive particulière, ce qui nous donne des raisons de traverser nos vies autrement excitantes. Mais à la fin de la journée, nous nous rendons compte que les sports sont les pages drôles de la vie. Alors que certains d’entre nous comptent sur le sport pour plus que cela, et c’est dur pour nous quand ils s’en vont, nous réalisons que, comme le dit le vieil adage: c’est ce que c’est.

Je ne suis pas content que la journée d’ouverture soit retardée de deux semaines et je n’ai aucune idée de l’impact que cela aura sur le nombre de dates auxquelles je travaillerai. En tant qu’ancien de Louisville qui a déjà vu des saisons effacées par la NCAA, voir une autre boiter à sa fin sans conclusion est un ennui. J’espère que la LNH finira par annuler le reste de la saison régulière et passera aux séries éliminatoires afin que les Predators puissent se faufiler. Rien de tout cela n’est idéal. Mais c’est ce que c’est. Je ne peux pas me fâcher contre les gens qui prennent ces décisions pour annuler / reporter ces jeux qui, dans l’ensemble, ne sont pas plus que du divertissement pour la plupart.

Je ne suis pas médecin.

Beaucoup de gens veulent vous parler de ce coronavirus. Ils savent à quel point c’est mauvais, ils savent combien de temps il faut pour récupérer, ils vous parleront du taux de mortalité, et ils vous diront comment tout le monde réagit de manière excessive. Comment ils savent toutes ces choses, je ne suis pas sûr, car il me semble assez évident que personne ne le sait. Les experts sont en train de le comprendre car ils ne l’ont jamais vu auparavant. Les gouvernements sont dans l’ignorance et le fait que nous n’ayons pas réussi à choisir des dirigeants compétents semble être pleinement visible.

(Remarquez, c’est quelque chose de nouveau, et il est impossible de dire avec 100% de certitude que d’autres personnes pourraient faire mieux. Nous pouvons dire que certaines personnes sont en train de dépasser leur tête, ce que certaines personnes auraient dû réaliser en 2016 mais ne l’ont pas fait C’est ça.)

Je ne prétendrai pas comprendre le coronavirus. Je ne suis pas un docteur. Qui sait à quel point c’est sérieux, qu’il soit exagéré par ces médias redoutés ou quand il disparaîtra. Enfer, je ne sais même pas si je l’ai. Je n’ai pas de fièvre, mais la plupart des gens qui vivent dans la vallée de l’Ohio ont toujours une toux et un essoufflement à cause de l’atmosphère merdique. Le réchauffement climatique est une toute autre question pour une autre fois.

Il y a une ligne de fond que je reviens quand les gens parlent de ces événements à venir et des annulations. Je ne me fâcherai pas que les gens soient trop prudents. Peut-être qu’il finit par être exagéré. Si les gens ne sont pas malades ici dans quelques semaines et que nous pouvons continuer comme d’habitude, c’est le meilleur des cas. Nous avons probablement aidé les choses en organisant moins d’événements avec des individus qui respiraient les uns sur les autres et interagissaient avec un nombre inconnu de personnes. Espérons que les pertes à court terme seront annulées par les gains à long terme. C’est l’un de ces moments où vous devez absolument jouer le long jeu.

À quel jeu joue la lutte professionnelle?

Une fois que les annulations sont arrivées de la NBA, de la LNH, de la MLB, de la NCAA et d’autres entités sportives, les personnes qui lisent ce site Web ont sûrement commencé à se demander quand les promotions de lutte professionnelle se déclencheraient. ce sont aussi des événements avec des milliers de personnes alors qu’il y a une pandémie mondiale. Il est tout à fait juste que les gens se demandent si les événements qu’ils prévoyaient se dérouleront. En tant que personne qui prévoyait d’organiser des événements similaires, je pense que les gens envisagent d’y assister. Je sais que les gens planifient toute leur vie pour s’absenter de leur travail où ils peuvent assister à des matchs de baseball, à des spectacles de lutte, etc.