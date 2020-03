La maison du Performance Center de la WWE remporte un “ordre de rester chez soi”

La ville d’Orlando, en Floride, où se trouve le WWE Performance Center et où WrestleMania est enregistré, fera l’objet d’un ordre de «rester à la maison» pendant deux semaines. Le maire Buddy Dyer a annoncé que la commande débutera jeudi soir à 23 h HNE.

On dit maintenant aux gens du comté de rester à la maison, sauf pour les affaires essentielles et pour répondre aux besoins de base comme faire l’épicerie, aller chez le médecin, s’occuper des animaux de compagnie, etc.

Comme indiqué, la WWE enregistrera WrestleMania 36 aujourd’hui (mercredi) et demain (jeudi), il semble donc qu’ils enregistrent tous leurs spectacles juste à temps. Ils ont déjà enregistré SmackDown, 205 Live, NXT et la première édition post-WrestleMania de RAW. Ce qui se passe après WrestleMania 36 reste à voir.