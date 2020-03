La majorité de la liste de la WWE espérant que WrestleMania 36 est reportée

WWE

Pour la majorité d’entre nous, il semble logique que la WWE

reporte WrestleMania 36. L’enfer, les chances sont que l’événement sera annulé avant

cela peut même avoir lieu les 4 et 5 avril. Et maintenant, il y a des grondements que même

Le talent de la WWE espère que «Mania est retardé.

Selon les @WrestleVotes toujours fiables, le personnel de la WWE traverse

leurs doigts que la Vitrine des Immortels de cette année est reportée.

Hier, il a été confirmé que WrestleMania 36 sera

se déroulera toujours le premier week-end d’avril – seulement que la plus grande WWE

spectacle de l’année sera réparti sur deux nuits et plusieurs lieux différents.

Étant donné le chaos actuel qui sévit à travers le monde, il

semble idiot pour la WWE d’aller de l’avant avec ses plans pour tenir fermement «Mania à tout moment

bientôt. Pourtant, Vince McMahon est Vince McMahon, et Vince McMahon propulsant vers l’avant

avec WrestleMania quelle que soit la crise que nous traversons actuellement, c’est le premier Vince

McMahon étant son plus Vince McMahon.

Certains croient que McMahon ne fait que jouer au jeu et faire

il semble qu’il fait tout ce qu’il peut pour que WrestleMania 36 se réalise, tous

dans l’espoir que les représentants du gouvernement interviennent pour empêcher officiellement l’événement

de se produire.

Avec la configuration du terrain changeant quotidiennement ou même toutes les heures

base en ce moment, il semble encore loin que WrestleMania 36 aura lieu

les 4 et 5 avril – et il semble que de nombreux employés de la WWE seraient plus de

bienvenue à un tel retard.