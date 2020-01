La mauvaise note brute de la WWE met en évidence une tendance inquiétante à l’audience

WWE.com

Le WWE Raw de cette semaine a affiché une audience moyenne de 2,40 millions sur ses trois heures, réparties comme suit: –

Première heure: 2,54 millions

Deuxième heure: 2,44 millions

Troisième heure: 2,22 millions

Il s’agit d’une augmentation d’environ 1% par rapport à l’émission de la semaine précédente. Dans le segment démographique clé 18-49, Raw a terminé 15e pour la nuit avec une note de 0,76.

Ce qui est le plus inquiétant à ce sujet, comme l’a souligné Dave Meltzer dans son article sur la figure quatre en ligne, est la baisse continue de l’audience d’année en année. Voici à quoi a ressemblé le post-Rumble Raw (traditionnellement l’un des meilleurs épisodes de dessin de l’année) au cours des dernières années: –

2016: 4,10 millions

2017: 3,62 millions

2018: 3,40 millions

2019: 2,71 millions

2020: 2,40 millions

Cela signifie que cet épisode spécifique de l’audience de Raw a diminué de 41% en quatre ans.

Il ne s’agit bien sûr pas de nouvelles informations, mais elles mettent en évidence un problème persistant. Oui, les habitudes de visionnement des consommateurs ont énormément changé, avec des volumes croissants de fans qui regardent Raw via DVR, des clips YouTube ou d’autres moyens, mais la télévision reste le plus gros producteur d’argent de la société et ce dont la direction de la WWE et les dirigeants de la télévision s’inquiètent lorsqu’ils font de nouvelles affaires . Il est donc heureux que les accords actuels de la WWE soient si lucratifs.

Il semble de plus en plus que cette tendance ne sera jamais inversée, malheureusement.