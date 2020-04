La mère de Lacey Evans perd son emploi – Regardez sa vidéo de motivation + Elias / SmackDown (vidéo)

Lacey Evans a tweeté la vidéo suivante, révélant que sa mère avait récemment perdu son emploi en raison du coronavirus. Vous pouvez consulter son message de motivation ci-dessous:

Si votre famille ou une famille que vous connaissez a été financièrement affectée par cela, soumettez l’histoire par e-mail (en bio) et nous choisirons une famille par semaine pour aider où nous le pouvons. Gardez-vous en sécurité, restez en bonne santé et laissez-vous motiver et vous élever mutuellement. ❤🌍❤ # WeCanDoIt💪 #KeepPushing #ThisTooShallPass pic.twitter.com/9yviWfWaqB

– Lacey Evans ~ Superstar de la WWE (@LaceyEvansWWE) 11 avril 2020

Vous pouvez voir une vidéo de la performance musicale d’Elias sur SmackDown ci-dessous:

Comme on l’a vu lors de l’émission WWE SmackDown de vendredi soir, Bray Wyatt arrive après le championnat universel de Braun Strowman sur WWE. Vous pouvez voir une vidéo de leur segment ci-dessous: