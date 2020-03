La mère de Maria Kanellis travaille avec des patients de maisons de soins infirmiers pendant la pandémie de coronavirus

Dimanche, Maria Kanellis a posté ce qui suit sur son compte Instagram, partageant une histoire sur sa mère aidant à la pandémie de coronavirus. Selon Kanellis, sa mère travaille dans une maison de retraite depuis 30 ans et continue de le faire pendant la pandémie. Dit-elle,

«Voici ma maman avec mon fils Carver. Elle déteste prendre des photos mais j’adore celle-ci. Aujourd’hui, ma mère nous a déposé des fleurs et un livre de coloriage sur notre véranda et est partie. #socialdistancing elle m’a également écrit une note disant que je faisais un excellent travail. Mais tout ce que je pouvais penser, c’était non, maman tu fais un excellent travail. Ma maman travaille dans une maison de retraite. Et cela depuis plus de 30 ans. C’est une personne gentille et désintéressée et même s’ils lui ont dit qu’elle n’était pas obligée d’y aller pour l’instant, elle le faisait. Parce qu’elle ne veut pas les laisser à court. Elle veut être là pour ses collègues et les résidents. Ma maman est un super-héros. Cela a toujours été le cas, alors maman, si je fais un excellent travail, c’est parce que j’ai appris de vous. Ma maman est la raison pour laquelle je reste à la maison. Elle veut faire son travail et elle est excellente. Je t’aime!! Et j’ai hâte que les enfants puissent encore te faire un câlin !!! “