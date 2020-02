La mise à jour WWE NXT Takeover: Portland Card – Street Fight Ajouté

La WWE a publié sa dernière édition de «WWE Now», que vous pouvez consulter ci-dessous. Au cours de l’épisode, la WWE a confirmé que Dakota Kai contre Tegan Nox se déroulera dans un combat de rue lors de l’événement WWE NXT Takeover: Portland.

Reprise de WWE NXT: Portland a lieu le 16 février au Moda Center de Portland, Oregon. Les matchs suivants sont confirmés:

* Championnat NXT: Adam Cole (c) contre Tommaso Ciampa

* Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Bianca BelAir

* Championnat NXT Tag Team: The Undisputed Era (c) contre Matt Riddle et Pete Dunne

* Combat de rue: Tegan Nox contre Dakota Kai

* Johnny Gargano contre Finn Balor