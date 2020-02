La nouvelle bande-annonce et le calendrier de la série WWE Ruthless Aggression dévoilés

La WWE a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant la bande-annonce officielle et le calendrier de leur prochaine série Ruthless Aggression:

L’ère de l’agression sans pitié, l’une des périodes les plus transformatrices de l’histoire de la WWE, fait l’objet de nouvelles docuseries originales qui arriveront bientôt sur WWE Network.

Le premier épisode de WWE Ruthless Aggression fait ses débuts le dimanche 16 février, disponible sur demande à partir de 10 h HE. Les épisodes suivants seront ajoutés à la section à la demande du réseau WWE tous les lundis à 10 h HE à partir du 17 février.

La WWE Ruthless Aggression reprend là où les docuseries acclamées par la critique de la guerre du lundi soir de WWE Network se sont arrêtées, détaillant les années prolifiques, quoique turbulentes, qui ont suivi l’ère Attitude, après que la WWE a remporté la bataille pour la suprématie du lundi soir et absorbé son principal rival, la WCW.

Célèbre pour avoir donné naissance à des superstars légendaires de la WWE comme John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton et Batista, la Ruthless Aggression Era a également été une période d’innovation remarquable pour la WWE. La société a introduit de nouveaux concepts comme le match de chambre d’élimination et le match d’échelle de l’argent et, pour la première fois de son histoire, a divisé la liste en deux marques uniques: Raw et SmackDown.

La WWE Ruthless Aggression proposera de toutes nouvelles interviews avec Cena, Batista, Orton, Triple H, Kurt Angle, Mark Henry, Becky Lynch, Kevin Owens, The Miz, Paul Heyman, Bruce Prichard et bien d’autres, donnant aux fans de la WWE des témoignages d’événements de première main qui a transpiré devant et derrière la caméra. Chaque épisode regorge également de séquences rares et jamais vues auparavant, offrant un accès sans précédent à l’ère de l’agression sans pitié.

* Épisode 1 – Il est temps de faire bouger les choses Disponible le dimanche 16 février à 10 h HE Alors que la guerre du lundi soir touche à sa fin, la WWE compte avec les défis qui découlent de son acquisition de la WCW et du départ de superstars établies comme « Stone Cold »Steve Austin et The Rock, ainsi que prend la décision audacieuse de diviser sa liste entre deux marques.

* Épisode 2 – Enter John Cena Disponible le lundi 17 février à 10 h HE Une nouvelle superstar, si polarisante, émerge sous la forme de John Cena. Après avoir connu un succès initial, Cena a du mal à se trouver en tant qu’interprète et se rend compte qu’il est sur le point d’être congédié – c’est-à-dire jusqu’à ce que son adoption de nouveaux personnages le propulse vers de nouveaux sommets.

* Épisode 3 – Evolution disponible le lundi 24 février à 10 h HE Aucune faction n’a régné sur l’ère de l’agression sans pitié plus qu’Evolution, l’union dominante de Triple H, «Nature Boy» Ric Flair, Randy Orton et Batista. Découvrez ce qui a réuni les quatre légendes et, pour la toute première fois, découvrez les obstacles qui menaçaient de faire dérailler Evolution dès le départ.

* Épisode 4 – La prochaine grande chose disponible le lundi 2 mars à 10 h HE Suivez la montée fulgurante de Brock Lesnar à la WWE et découvrez toute l’histoire derrière sa décision controversée et décisive de partir brusquement en 2004 – sans doute au sommet de sa jeunesse carrière – pour poursuivre des activités en dehors du divertissement sportif.

* Épisode 5 – Civil War: Raw vs. SmackDown Disponible le lundi 9 mars à 10 h 00 ET Approfondissez la décision révolutionnaire de la WWE de diviser sa liste entre deux marques, Raw et SmackDown, de la myriade de défis en coulisses à l’intense compétition qui a éclaté entre les marques et leurs Superstars.