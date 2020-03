La NWA suspend les événements Crockett Cup et Powerrr

La National Wrestling Alliance, étant donné le cours incertain de cette crise sanitaire mondiale, suspend ses activités normales jusqu’en juin pour toute représentation en direct. Cela comprend les prochains événements d’Atlanta, GA; Crockett Cup PPV le 19 avril au Gateway Center Arena et nos enregistrements NWA Powerrr aux studios GPB les 20 et 21 avril. À l’heure actuelle, l’épisode de Super Powerrr, prévu pour être diffusé le mardi 17 mars, qui faisait la promotion de ces événements, ne sera pas diffusé sous sa forme actuelle afin de ne pas créer de confusion sur le marché. Cependant, nous continuerons à produire du contenu dans l’intervalle, et remercions les fans à l’avance pour leur soutien continu.

La santé et la sécurité de nos lutteurs, du personnel interne et de la NWA et des fans sont de la plus haute importance pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Nous avons hâte de tous vous revoir bientôt.

Pour ceux qui ont acheté des billets pour la Coupe Crockett au Gateway Center, vous recevrez un remboursement du point de vente. Pour le NWA Powerrr au GPB les 20 et 21 avril, si vous souhaitez conserver vos billets pour un futur événement GPB, veuillez envoyer un e-mail [email protected] Si vous ne contactez pas Maureen dans les 5 jours, vous recevrez un remboursement sur vos billets NWA Powerrr.

Toute personne qui a précommandé Crockett Cup sur Fite.tv recevra également un remboursement dès que possible.

Veuillez rester en sécurité!

David Lagana | VP National Wrestling Alliance