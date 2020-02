La page du pendu d’AEW publie un livre pour enfants

La star de l’AEW, Hangman, Adam Page publiera bientôt un livre destiné aux jeunes enfants via Trism Books.

Le livre sera lancé le 24 mai, mais il est actuellement disponible en pré-commande sur le site officiel de Trism, et est fortement sollicité par Page via ses flux de médias sociaux.

Le pendu a écrit l’histoire réelle et les illustrations ont été fournies par Dylan Coburn. Vous trouverez ci-dessous le synopsis de ‘The Elite Team: Adam and the Golden Horseshoe’ …

“La guitare d’occasion fanée d’Adam n’a jamais quitté son côté. Il la jouait à

Accueil. Il l’a joué à l’école. Il a même dormi avec. Comme Adam et le

le reste de l’équipe Elite a exercé ses talents, Adam s’est senti éclipsé

par ses amis. Il n’était tout simplement pas assez bon … Quand il a entendu parler du

légende du Golden Horseshoe, et son charme pour faire des champions, il savait

il devait le trouver par lui-même. Mais dans sa quête, Adam trouve plus de

juste le fer à cheval. Trouvera-t-il enfin le champion en lui-même? “

La moitié des champions AEW Tag-Team est-elle sur le point de devenir le prochain Mick Foley? Seul le temps nous le dira, mais c’est une sacrée belle pochette.